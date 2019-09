Pèse sur start amasse des fonds pour Opération Enfant Soleil en participant à un marathon de jeux vidéo

Pèse sur start, la référence geek et gaming au Québec, va profiter de l’événement Dreamhack Montréal pour amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Voici comment ça fonctionne

Dreamhack Montréal et Pèse sur start s’associent à Extra Life, une plateforme permettant d’amasser des fonds pour des œuvres caritatives destinées aux enfants malades.

Notre collègue Christine Lemus se joindra à des centaines de joueuses et joueurs qui, pour l’occasion, vont se consacrer à un marathon de 12 heures de jeux vidéo pour divertir le public sur place et en ligne et, évidemment, vous encourager à prendre part à l’événement en faisant un don.

100% de l’argent versé ira à Opération Enfant Soleil et notre objectif est de 500$!

Christine sera en ligne ce samedi de 10h à 12h30 ainsi que le dimanche de 9h à 11h30.

De plus, votre contribution est déductible d’impôt et sera le moteur derrière des miracles espérés par les familles d’enfants malades.

Pour collaborer (ou visionner le tout), vous n’avez qu’à consulter sur notre page Extra Life.

Merci d’avance!