Un nouvel accessoire pour la Nintendo Switch?

Nintendo offre un aperçu de son nouvel accessoire, composé d'une bande de résistance circulaire et d'un appareil à velcro capable de mesurer les mouvements.

Nintendo semble chercher à recréer la ferveur suscitée par un jeu qui avait grandement contribué au succès de la console Wii.

Un teaser d'une minute précède une présentation plus détaillée qui aura lieu le 12 septembre. La vidéo montre la réaction des utilisateurs Nintendo Switch en plein test des accessoires. Les testeurs manipulent une bande de résistance flexible qui contient l'une des manettes détachables de la Nintendo Switch. Une bande velcro permet d'attacher l'autre à la jambe du joueur.

Le jeu semble donc destiné à la Nintendo Switch traditionnelle. Une Nintendo Switch Lite sera lancée le 20 septembre à un prix moins élevé, mais elle ne peut être reliée à une télévision et ses mannettes ne sont pas détachables.

Les images montrent un usage en groupe. Nintendo semble aussi capitaliser sur le succès des mini-jeux « Wii Sports ».

« Wii Sports » et « Wii Fit » ont offert à la Wii un succès qui est allé bien au-delà des cercles de gamers traditionnels. Nintendo évalue les ventes de « Wii Sports » à 82,8 millions d'unités, ce qui en fait le bestseller sur cette console. Le jeu de fitness « Wii Fit », avec sa Balance Board, s'est vendu à 22,6 millions d'exemplaires et la Wii Fit Plus, à 21 millions d'exemplaires.

AFP

La console Wii, lancée en 2006, avait atteint le chiffre de 101 millions d'exemplaires vendus en mars 2019.

Moins puissante que les Xbox 360 et PlayStation 3, la Wii a tout de même su devenir la 5e console la plus vendue de tous les temps.