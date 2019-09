Apple lance «Arcade», sa plateforme de jeux vidéo exclusifs

Contrairement aux événements Apple tenus en septembre, c’est la première fois que les services prennent l’avant-scène, reléguant les produits matériels en second.

La nouvelle plateforme Apple Arcade apportera plus d’une centaine de nouveaux jeux sur les principaux produits du géant, comme la console Apple TV et les appareils mobiles iOS.

Des jeux comme ceux de Capcom, Konami Games et Annapurna seront offerts dès le 19 septembre.

Si les services Arcade sont gratuits le premier mois, l’abonnement coûtera 4,99 $ US par mois.

Apple TV Plus

Apple a annoncé aujourd'hui l'arrivée d'Apple TV+, le premier service d'abonnement vidéo entièrement original comprenant des éditeurs de contenus les plus imaginatifs, aux dires d’Apple.

Le service sera lancé le 1er novembre dans plus de 100 pays et régions. Apple TV+ offrira une gamme d'émissions, de films et de documentaires originaux, dont The Morning Show, Dickinson, See, For All Mankind et The Elephant Queen.

Le service sera disponible sur l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac et autres plateformes, y compris en ligne sur tv.apple.com, pour 5,99 $ CA par mois avec un essai gratuit de sept jours.

Avec cet abonnement, il sera possible de regarder les originaux d'Apple TV+ en ligne et hors ligne, sans publicité et à la demande, sur l'application Apple TV préinstallée sur iPhone, iPad, Apple TV et iPod touch et sera bientôt intégrée sur Mac avec le nouveau système d’exploitation macOS Catalina.

L'application Apple TV est également disponible sur certains téléviseurs intelligents Samsung, et sera disponible sur les plateformes Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony et VIZIO dans le futur. Les clients peuvent également s'inscrire et regarder les originaux d'Apple TV+ sur le web à tv.apple.com.