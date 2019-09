PFK aura son propre jeu vidéo où l’on peut fréquenter le Colonel Sanders

Le gaming, comme au cinéma, offre une grande variété d’expériences grâce à des jeux d’action, d’aventure ou même ses histoires plus humoristiques. On pourrait même dire qu’il y a vrai vari-baril d’expériences... Il y en a pour tous les goûts!

Kotaku a trouvé ce matin sur la plateforme Steam un jeu qui risque d’en faire rire plusieurs: I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator.

Vous avez bien lu: un simulateur de rencontres avec le Colonel Sanders de PFK. Et ce n’est pas un canular ni une œuvre faite par des fans: l’éditeur listé sur Steam est «KFC». QUOI?



Bande-annonce I Love You, Colonel Sanders!





C’est quoi un dating simulator?

I Love You, Colonel Sanders est ce qu’on appelle un « Dating sim » ou simulateur de rencontres. Ces jeux sont souvent également des histoires visuelles (visual novels), où on lit des conversations comme un livre mais à l'aide d'un ordi ou une console.

Ces jeux ont moins d’animations; on ne voit pas nécessairement notre personnage bouger. Les clics font tourner une page et avancer l'intrigue, et il faut prendre des décisions qui auront un effet sur le déroulement de l’histoire.



Steam

La portion «dating» s’intègre au visual novel lorsqu’il est question d’une histoire d’amour, où il est parfois possible de séduire plus d’un personnage. C’est un peu comme un livre dont vous êtes le héros.

Dans I Love You Colonel Sanders, vous êtes à l’école culinaire aux côtés d’un jeune Sanders et vous cherchez le grand amour. Mais, il faudra aussi réussir à l’école, parce que le Colonel se cherche un partenaire en business!

Selon Kotaku, KFC a confirmé qu’il y aurait des heures de jeu, une fin secrète, des recettes, des combats culinaires et plus encore.

Ça nous fait penser au dating sim Dream Daddy qui, à notre grande surprise, était plutôt bon comme jeu!

Aucune date de lancement n’a été dévoilée.