Lavez-vous avec ce savon Jean-Luc Picard qui sent le thé Earl Grey

Quelqu’un a eu la brillante idée de créer un savon à l’image du capitaine Jean-Luc Picard avec le nom « Make it Soap », en référence à la légendaire phrase de Star Trek « Make it so ».

Le savon, qui a été déniché sur le web par GeekTyrant, ne semble pas être un produit sous la license officielle de Star Trek; il s’agit peut-être d’un produit fait par un fan de Star Trek.

« Make it Soap », coûte environ 5$ CA et sent, évidemment, l’Earl Grey; le thé de choix de Picard.

Il contient du beurre de karité, beurre de cacao, de l’huile de pépin de raisin et des parfums earl grey/bergamote. Fancé.

Le savon n'est pas encore en stock sur le site cité par GeekTyrant, mais on l’a également trouvé ici.