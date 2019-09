MEGA+MIGS: l’événement que tous les gamers québécois ne voudront pas manquer

Les événements MEGA et MIGS s’unissent cette année, comme les Avengers, pour une énorme célébration de quatre jours du gaming québécois.

Au menu: conférences, e-sports, installations de jeux et bien plus.

D'ailleurs, l’équipe de Pèse sur Start est très fière d’y participer en tant que partenaire média officiel.

Jean-Martin Aussant (directeur général de la Guilde), Nadine Gelly (directrice générale Alliance numérique) et les porte-parole Guiz de Pessemier et Valérie Roberts

Du 16 au 19 novembre, le Grand Quai de Montréal va se transformer en véritable fête du jeu vidéo. Grâce à l’alliance entre le MIGS et le MEGA, l’événement proposera deux volets: un pour les professionnels du milieu et l’autre, pour les joueurs. Cela fait du MEGA+MIGS 2019 le plus grand événement de gaming au Québec.

Le MEGA

Les 16 et 17 novembre, le grand public pourra découvrir des jeux locaux en plus de rencontrer leurs créateurs, dont Red Barrels, l’équipe responsable du jeu Outlast, et iLLOGIKA, le studio derrière Cuphead.

Les visiteurs pourront profiter des salons de jeux multijoueurs, d'une section e-sports pour des compétitions amicales, des installations de jeux géants et de plusieurs autres activités interactives.

La Zone Spotlight accueillera une variété de présentations, en plus d'organiser des tirages et des concours. Les prix MEGA vont permettre aux visiteurs de voter pour leur jeu préféré présenté pour la chance de le gagner!

Le MIGS

Les 18 et 19 novembre, le volet MIGS rassemblera les professionnels de l’industrie d’ici et de l’international pour des conférences d’experts, de classes de maîtres et des rencontres d’affaires avec les plus grands noms du jeu.

Aux études

Le MEGA+MIGS sera une belle occasion de se renseigner auprès des institutions d’enseignement sur place qui présenteront leurs programmes d’études en développement et de création de jeux vidéo.

Mais ce n’est pas tout: les diplômés et jeunes professionnels pourront participer à des activités de mentorat, à des séances de recrutement speed-recruiting et à des révisions de CV et de portfolios. C’est une opportunité en or!

Où et quand

Le MEGA aura lieu les 16 et 17 novembre, de 10h à 18h au Grand Quai de Montréal. Ensuite, c’est le MIGS les 18 et 19 novembre aux mêmes heures et au même endroit!

Pour plus d’information, consultez le site officiel.