Nintendo dévoile enfin Ring Fit Adventures, un jeu de fitness

La semaine dernière, Nintendo dévoilait un nouvel accessoire pour sa console Switch en offrant peu de détails. L'accessoire semblait annoncer l'arrivée des jeux fitness de nouvelles générations. Aujourd'hui, Nintendo l'a enfin présenté; il s'agit de Ring Fit Adventures!

Bande-annonce Ring Fit Adventures

En tout cas, les acteurs dans la pub ont l'air de bien s'amuser.

Ring Fit Adventures est un jeu de fitness qui vient avec un anneau Ring Con pour les mains et une sangle pour la cuisse. On doit insérer une Joy Con dans chaque accessoire afin de jouer à Ring Fit Adventures.

La suite spirituelle de Wii Fit

Difficile de ne pas penser au succès monstre de Wii Fit, sorti en 2008 en Amérique du Nord. Le jeu Fitness avait vendu plus de 28 millions d'exemplaires. Est-ce que Ring Fit Adventures saura dépasser son ancêtre?

Une aventure fitness

Au lieu de s'installer devant le téléviseur pour faire des push-ups et écouter un prof de fitness blasé des années 80, les joueurs pourront suivre une réelle aventure et affronter des méchants. Tout ça, avec l'objectif de faire du fitness.

Il faudra donc marcher / faire du jogging sur place pour réellement avancer dans le jeu. Certains mouvements vous feront sauter et d'autres, voler. Chaque élément du jeu vous demande de bouger, tout en utilisant la Ring Con et/ou la sangle de cuisse.

Le tout pourra calculer votre pouls, le nombre de calories brûlées, etc.

Un mode silencieux

Nintendo semble savoir qu'on a des appartements à Rosemont - le jeu Ring Fit Adventure a un mode silencieux.

Ce mode permet de faire des activités qui font moins de bruit avec moins de sauts qui risquent de fâcher vos voisins d'en bas. Selon le preview, les mêmes aventures sont disponibles dans ce mode, mais les exercices sont modifiés pour faire moins de bruit.

Il y aussi plusieurs modes selon vos goûts. Certains voudront simplement des exercices, d'autre des défis.

Ring Fit Adventure sort le 18 octobre et le prix US est de 79,99$. On attend toujours le prix officiel au Canada, mais ça vous donne une idée!