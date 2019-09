MISE À JOUR: PewDiePie offre un don de 50 000$ L'Anti Defamation League

MISE À JOUR:

PewDiePie vient tout juste de mettre en ligne une vidéo expliquant qu'il comprend la réaction de ses fans, et que même si ses intentions étaient bonnes, il croit qu'il aurait dû choisir une organisation lui-même au lieu de suivre les conseils de ses partenaires. Il renchérit qu'il se sent responsable de ses gestes, et qu'il veut sincèrement changer les choses. Kjellberg n'a pas expliqué quelles informations sur l'ADL lui ont fait changer d'idée, mais il compte toujours faire un don ailleurs.

Felix « PewDiePie » Kjellberg a annoncé dans une vidéo cette semaine qu'il comptait faire un don à L'Anti Defamation League, une organisation qui a, dans le passé, critiqué des propos jugés problématiques de la vedette du web.

L'Anti Defamation League a pour mission de combattre les propos antisémites et les crimes haineux. Des fans se rebellent contre le choix PewDiePie et accusent l'organisation d'avoir fait du blackmail, forçant le créateur à faire ce don. PewDiePie a toutefois défendu son choix sur Twitter, expliquant que ses intentions étaient sincères.

«Faire un don à L'ADL n'aura pas de sens pour tout le monde, surtout parce que (L'ADL) a déjà parlé contre moi. Je voulais montrer, publiquement, que je peux voir au-delà de ça. Je crois que c'est important, et ce n'est pas que mon combat.»

Dans la vidéo où il annonce ses intentions de faire un don, il fait également un retour émotif sur les 9 dernières années de sa carrière pour souligner son cheminement, mais aussi célébrer ses 100 millions d'abonnés.

NDLR: il fait un brofist à la fin!

Plusieurs dons et levées de fonds

Il n'est pas rare pour Kjellberg de faire des dons ou levées de fonds. En 2014, il avait amassé plus d'un million de dollars pour World Widlife Fund, St Jude, Save the Children et Charity: Water. Plus récemment , il a amassé plus de 250 000$ pour Child Rights.

La chaîne YouTube de PewDiePie a changé en 2019. Alors qu'il faisait récemment surtout des vidéos de réactions humoristiques, le créateur est revenu aux sources avec des vidéos de Minecraft. Au même moment, le jeu Minecraft a connu une nouvelle vague de popularité. On constate rapidement l'influence de Kjellberg, qu'il constate de plus en plus lui-même depuis qu'il a atteint 100 millions d'abonnés.

Les fans semblent suivre avec énormément d'enthousiasme cette nouvelle ère sur la chaîne de PewDiePie; ses vidéos Minecraft sont parmi ses plus populaires des dernières années. Tant qu'il ne cesse pas de faire ses revues des memes du moment, les fans risquent de le suivre malgré les changements.