The Witcher: la série Netflix pourrait arriver en décembre

Oups! Quelqu'un chez Netflix risque de se faire chicaner ce matin, car une publication dans les médias sociaux aurait accidentellement dévoilé la date de sortie de la série The Witcher.

Selon PC Gamer, c'est le site Redanian Intelligence qui a trouvé le post Facebook d'un compte officiel de Netflix Pays-Bas.

via redanianintelligence.com

On voit dans la publication combien de jours nous séparent de la sortie de plusieurs séries et films très attendus, dont The Witcher. Quatre-vingt-dix-sept dodos au moment du post!

Cela voudrait dire que la série arriverait sur Netflix le 17 décembre 2019.

Bande-annonce The Witcher sur Netflix

Évidemment, le post a disparu! Ceci demeure quand même une rumeur, parce que Netflix n'a toujours pas dévoilé la date de sortie pour The Witcher. On peut peut-être commencer à compter les jours, cependant.