Vers une gamme élargie de tablettes Surface Pro 7 et un plus grand Surface Laptop 3

Le mercredi 2 octobre 2019, Microsoft doit présenter les nouveautés de l’ensemble de sa gamme Surface lors d’un événement dédié.

A quelques jours de cette présentation, de nombreux éléments ont déjà fuité concernant notamment les nouvelles générations de tablettes Surface Pro (7) et d’ordinateurs Laptop (3).

Selon le site spécialisé TechRadar, la prochaine Surface Pro 7 pourrait être proposée dans cinq configurations différentes, histoire d’élargir encore sa cible et d’être accessible à toutes les bourses.

L’idée pour Microsoft serait de proposer des versions équipées de puces Intel Core i3, i5 et i7 selon les modèles, associées à de la mémoire vive allant de 4 à 8 Go et à un SSD d’une capacité de stockage de 128 à 512 Go.

De fait, la configuration minimale proposerait un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et un SSD de 128 Go tandis que le haut de gamme serait doté d’une puce Intel Core i7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

En ce qui concerne les ordinateurs, Microsoft s’apprêterait à présenter une version inédite de 15 pouces de son Surface Laptop, selon une indiscrétion du site WinFuture.

Pour rappel, il s’agit de sa gamme de PC portables tournant sous Windows 10 S, une version allégée de son système d’exploitation, particulièrement adaptée aux étudiants par exemple.

Si cela se révèle exact, les deux gammes de PC de Microsoft, Surface Laptop et Surface Book, se retrouveront toutes les deux déclinées en versions 13,5 et 15 pouces.

Microsoft devrait aussi présenter quelques nouveautés telles que des écouteurs sans fil, voire même de créer la surprise avec la présentation d’un appareil hybride, entre la tablette et le PC, doté de deux écrans.