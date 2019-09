10 jeux à jouer au moins une fois dans sa vie

Dans le gaming, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez amateur de FPS ou pro de la gestion, il y a un jeu qui vous charmera.

Voilà pourquoi il est difficile de dresser une liste des meilleurs jeux de tous les temps. Mais, on croît quand même qu’il y a quelques incontournables.

Il y a beaucoup de jeux qu’on voudrait vous suggérer de tester au moins une fois, mais on va commencer par 10!

The Elder Scrolls V: Skyrim

Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de memes du jeu Skyrim; c'est un incontournable. Le jeu de la série Elder Scrolls était un énorme succès en 2011, et continue d'être apprécié par la communauté gaming tant d'années plus tard.

Une des (plusieurs) raisons pour lesquelles Skyrim est tant aimé est qu'il laisse le joueur choisir son chemin. Il y a des quêtes principales, certes, mais on nous encourage à jaser avec tous les NPCs et faire des missions secondaires dans l'ordre que l'on veut.

Difficile de ne jamais avoir mis la main dessus, il est sorti sur énormément de consoles. Il y a même une version en VR!

Castlevania Symphony of the Night

Plusieurs fans de la série Castlevania vous diront que Symphony of the Night est le meilleur. Ça demeure une question de goût, mais on ne peut certainement pas nier que c'est un excellent jeu.

Saviez-vous que le jeu n'avait pas connu le succès escompté lors de sa sortie? C'est grâce aux critiques positives et à l'enthousiasme des fans que Symphony of the Night s'est fait une place parmi les meilleurs jeux de tous les temps.

Ce titre a des éléments RPG incorporés à son gameplay et permet au joueur d'utiliser plus d'armes que le simple fouet. On va l'avouer, cependant, ce fouet est pas mal légendaire.

Journey

Et si je vous disais qu'un jeu où l'objectif principal est simplement...d'avancer?

Il y a une expression en anglais qui colle si bien à ce jeu. « It's not the destination, but the journey ». Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage.

C'est tout ce que je vais dire sur ce bijou de 2012. Vous devez le découvrir par vous-même.

Goldeneye 007

En 1997, ce jeu de la Nintendo 64 semblait spectaculaire. Il a peut-être mal vieilli visuellement, mais notre côté nostalgique se rappelle des beaux moments en gang à se chasser et à lancer des manettes en frustration.

Bien que les jeux FPS étaient déjà populaires, Goldeneye a servi de maquette pour le genre sur consoles. On avait plein de boutons pour personnaliser sa façon de jouer et le deathmatch split-screen était, à l'époque, spectaculaire.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

La première aventure de Link en 3D est inoubliable.

On a pensé mettre Breath of the Wild sur la liste, car le jeu frôle selon nous la perfection. Ocarina of Time, lui, n'est pas parfait. Mais le jeu a une dose de magie dans son histoire, ses personnages et ses aventures qui est difficile à recréer.

Malgré les quelques moments frustrants (ahem, Water Temple), le jeu avait à l'époque fait briller les yeux de plusieurs enfants et ados. C'est impossible de ne pas mentionner ce jeu dans une telle liste.



Bioshock

Les premières scènes du jeu Bioshock sont à tout jamais gravées dans ma mémoire. La découverte de Rapture et le sombre univers du jeu, qui mariait parfaitement FPS et horreur, était une vraie révélation de tout ce que le gaming pouvait être.

Les successeurs de Bioshock n'ont pas été aussi bons, mais vous méritez toutefois de découvrir cette série une fois dans votre vie.



Super Mario Odyssey

Il y a tellement de jeux issus de l'univers de Mario qu'il est difficile d'en choisir un seul, mais c'est un peu pour ça que l'on propose Super Mario Odyssey. Le jeu est rempli de références à d'anciens jeux de la série et est une véritable lettre d'amour pour les fans.

L'utilisation du chapeau de Mario « Cappy » pour se transformer en d'autres personnages peut sembler bien simple comme option, mais ça ajoute une belle couche de fun dans un jeu déjà très divertissant.



The Last of Us

Ce survival horror de 2013, qui aura bientôt une suite très attendue, demeure l'un des jeux les plus appréciés de son genre.

Dans The Last of Us, vous avez la lourde tâche de survivre dans un monde où la civilisation est pratiquement détruite. Malgré son mode multiplayer, qui a connu son moment de gloire, c'est la campagne principale qui est restée avec les gamers grâce à son histoire et les cinématiques spectaculaires. On avait l'impression de contrôler un film!



Final Fantasy VII

Tous les fans de Final Fantasy ont leur jeu préféré de la série, comme notre collègue qui est carrément dingo pour le VIII.

On doit l'avouer, c'est parfois difficile de regarder les graphismes de FFVII et d'avoir le goût d'y jouer. Et c'est pour ça qu'on vous encourage d'essayer le remake, prévu pour mars 2020.

Grand Theft Auto V

Un peu comme FF, tous les fans de GTA ont leur jeu préféré de la série. On vous suggère GTA V à cause de Trevor, un personnage inoubliable, et le monde en ligne encore très actif.

Les missions sont amusantes, les personnages sont hilarants et le jeu vous laisse foutre le bordel. Mon coup de cœur : monter Mount Chiliad en moto et me pitcher en bas. Yup.