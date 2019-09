Comment se marier dans Stardew Valley

Dans un RPG, il n'est pas rare de pouvoir fraterniser avec d'autres personnages et tisser des liens. Dans certains cas, on peut même trouver le grand amour! Un amour fictif, bien entendu.

Le jeu de simulation RPG Stardew Valley propose l'option de se marier en choisissant parmi 12 candidats célibataires. Comme un épisode palpitant de The Bachelor, vous pouvez fréquenter des membres du village afin de choisir la bonne personne pour vous. Mais, comment?

Il y a des étapes à suivre pour pouvoir se marier dans Stardew Valley. Voici un guide pour vous aider à trouver l'amour!

1. Célibataires seulement

Vous pouvez tenter de séduire les personnes en couple autant que vous voulez; ça ne fera rien. Il y a 12 candidats célibataires seulement que vous pouvez fréquenter. 6 hommes, 6 femmes.

2. 10 cœurs

Avez-vous remarqué qu'il y a 10 cœurs sous chaque personnage dans le menu? Pour vous marier, vous devez absolument remplir chaque cœur avec le candidat de vos rêves. Vous pouvez en remplir huit en offrant des cadeaux et en complétant des missions optionnelles qui rendront l'élu de votre coeur heureux. Pour remplir les deux derniers cœurs, passez au point 3!

Vous devez offrir des cadeaux que le NPC aime. Un guide au bas de la page vous aidera à choisir quoi offrir.

3. Le bouquet

Les deux derniers cœurs des candidats célibataires sont bloqués. Lorsque vous allez remplir huit cœurs, vous allez recevoir une lettre du villageois Pierre qui vous annoncera qu'un bouquet de fleurs est maintenant disponible dans sa boutique. Allez l'acheter! Il coûtera 200g. Ensuite, remplissez les deux derniers coeurs.

À noter que vous pouvez donner un bouquet à plusieurs personnes. Player!

4. Votre ferme

Lorsque vous débutez votre partie de Stardew, votre ferme est plutôt petite. C'est parfait pour une vie de célibataire, mais vous ne pourrez pas vous marier avant de faire un peu de rénovations!

Allez au Carpenter's Shop, où Robin vous proposera d'agrandir votre maison. Vous allez avoir besoin de 450 wood et 10 000g. La construction prendra quelques jours, mais vous aurez enfin une grande chambre et une cuisine!

5. Le pendentif

Cette option sera seulement disponible si vous avez rempli 10 cœurs avec un personnage célibataire.

Vous devez attendre une journée pluvieuse pour vous rendre sur la plage. Allez complètement à droite, où il y a un pont brisé que vous devez réparer avec 300 wood. Le personnage Old Mariner sera sur la plage et pourra vous vendre le Mermaid's Pendant pour 5000g. C'est cher, des fiançailles!

À noter: cette option n'est pas disponible en hiver, à moins d'utiliser un Totem de pluie, une option qui ne risque pas de vous être disponible la première année.

6. Le mariage

Donnez le pendentif à votre partenaire. À 10 cœurs, votre copain/copine va automatiquement accepter. Le mariage aura lieu 3 jours après la demande, à moins qu'une autre fête déjà au calendrier a lieu le même jour.

Après la cérémonie, votre époux ou épouse sera dans votre maison.

7. La vie en couple

Certains candidats pour le mariage sont plus travaillants que d'autres. Ils vont vous aider à nourrir vos animaux, arroser vos champs et même réparer des clôtures.

N'oubliez surtout pas d'interagir avec votre partenaire, car il y a jusqu'à 13 cœurs (invisibles) à obtenir. Certains personnages vont même vous offrir des cadeaux comme de la nourriture ou du café! Ça aide, surtout quand on veut visiter les cavernes...

Une pièce unique au personnage que vous mariez sera ajoutée à votre maison.

8. Les enfants

Pour avoir des enfants avec votre partenaire, vous devez avoir fait au moins deux upgrades de votre maison en visitant le Carpenter's Shop. Le deuxième upgrade coûtera 50 000g et vous demandera d'aller chercher au moins 150 hardwood. Pas facile!

Lorsque vous allez vous coucher, il y a des chances que votre partenaire vous demande si vous voulez avoir des enfants. Une fois que le premier enfant devient un bambin, vous aurez la chance d'en avoir un deuxième.

9. Le DIVORCE!

Eh oui, il est possible de se divorcer dans Stardew Valley. Vous n'avez qu'à aller chez Lewis et ouvrir un livre que vous donnera l'option de divorcer pour 50 000g. Après un divorce, la pièce unique de votre époux/épouse disparaîtra, et vos interactions avec cette personne seront désormais plutôt négatives.

Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin afin de vous marier dans Stardew Valley. Si vous vous divorcez, vous pouvez vous marier à un autre personnage célibataire.

Les candidats

Voici les candidats célibataires et les cadeaux qu'ils adorent recevoir...et ceux qu'ils détestent!



Elliott

Aime:

Crab cakes

Plume de canard

Homard

Déteste :

Salmonberry

Quartz





Sam

Aime:

Fruit cactus

Pizza

Tiger's eye

Déteste :

Les minéraux

Duck mayonnaise





Harvey

Aime:

Café

Vin

Cornichons

Déteste :

Les coquillages

Salmonberry

Spice berry

Sebastian

Aime:

Void Egg

Frozen Tear

Sashimi

Déteste:

Déjeuner complet

Omelette

Shane

Aime:

Bière

Pizza

Piments



Déteste:

Quartz

Cornichons

Alex:

Aime:

Déjeuner complet

Salmon dinner



Déteste :

Holly

Quartz

Emily

Aime:

les minéraux

burger de survie

Déteste :

sashimi

maki

taco de poisson





Abigail

Aime:

citrouille

améthyste

gâteau au chocolat

Déteste :

argile

holly

Leah

Aime:

salade

fromage de chèvre

vin

Déteste :

pizza

pancakes

pain

oeuf void





Penny

Aime:

diamant

émeraude

melon

Déteste

bière

vin

patte de lapin





Hailey

Aime:

salade de fruit

coconut

gâteau rose

Déteste:

argile

wild horseradish

prismatic shard



Maru

Aime :

diamants

chou-fleur

fraises

Déteste :

miel

cornichons



Évidemment, il y a d'autres cadeaux que les NPCs adorent, et d'autres qu'ils détestent. Il faudra consulter le wiki ou tout simplement tester vous-même!

Bonne chance!