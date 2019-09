Voici comment obtenir GTA: San Andreas gratuitement

Bonne nouvelle! Vous pouvez obtenir le jeu Grand Theft Auto: San Andreas gratuitement là là.

Mauvaise nouvelle! Du moins, si l’on se fie aux commentaires qu’on lit tous les jours: il faut installer le nouveau launcher de Rockstar Games. NOOoooOOnnnn!

marjan4782 - stock.adobe.com Homme début trentaine déçu de devoir télécharger un autre @$?(& de launcher mais soulagé que ce n'est pas Epic

En tout cas, nous, on veut le jeu, alors on vous explique comment l’obtenir:

Consultez le site de Rockstar Games ici;

Téléchargez l’application Windows;

Une fois l’appli installée, utilisez votre information Social Club pour vous connecter.

Vous allez ensuite voir une bannière de Grand Theft Auto: San Andreas sur laquelle vous pouvez cliquer pour télécharger votre jeu!

Un nouveau launcher

Rockstar célébrait les six ans de la sortie de GTA V cette semaine avec une grande nouvelle: la compagnie lançait une nouvelle application pour ses jeux. Comme Origin, Epic, Uplay, GOG, Steam et Battle.net.

Selon ArsTechnica, il n’est plus possible de lancer GTA V dans Steam quand on a l’application Rockstar; celle-ci devient la priorité.

Permettez-nous de vous offrir une consolation: on croit que ce nouveau launcher pourrait indiquer l’arrivée imminente de Red Dead Redemption II sur PC. On est peut-être trop optimistes, mais on veut quand même vous transmettre nos «good vibes».

Bref, allez chercher votre jeu gratuit.