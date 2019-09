Epic Games Store: deux trilogies de Batman offertes GRATUITEMENT sur la plateforme de vente

Dépoussiérez votre masque de chauve-souris et votre cape noire: l’Epic Games Store offre cette semaine aux joueurs gratuitement (oui, oui, gratuitement!) pas moins de six jeux mettant en vedette ce cher Batman.

Dès maintenant, et jusqu’au 26 septembre, il est ainsi possible de s’y procurer sans frais les titres de la trilogie Batman Arkham (Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight), de même que les trois volets de la série LEGO Batman.

Si la première trilogie s’était démarquée par son univers sombre et ses séquences d’action et d’infiltration prenantes, la deuxième vous proposera une vision un peu (beaucoup) plus légère et rigolote du personnage.

Bref, un peu de tout pour les amateurs du justicier masqué... et tout ça pour la modique somme d’absolument rien!

Pour télécharger les deux trilogies sur votre PC, c’est par ici.