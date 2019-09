The Messenger: mesurez-vous aux meilleurs ninjas dans ce tournoi de «speedrun» organisé par Sabotage!

Votre maîtrise des niveaux de The Messenger fait l’envie (et la grande jalousie) de vos amis? Vous pourriez gagner gros grâce à un tournoi de speedrun organisé par Sabotage Studio!

Pour célébrer le premier anniversaire (déjà!) de son titre, le développeur de Québec lance la «SaboCup»: une grande compétition de speedrun qui se déroulera pendant tout le mois de novembre.

Les joueurs les plus aguerris auront l’occasion de s’y affronter dans une course au temps le plus rapide pour compléter The Messenger, tandis que les fans un peu moins expérimentés pourront tenter de battre le chrono du directeur créatif de Sabotage, Thierry Boulanger.

Si les participants au volet «casual» pourront gagner des prix (très) intéressants, comme une épée de Barma'thazël ou un disque vinyle autographié de la trame sonore du jeu, les meilleurs ninjas pourront toucher jusqu’à 2000$, en plus remporter la convoitée «SaboCup».

Ça commence à faire une belle cagnotte!

Intéressé à vous mesurer aux autres experts de The Messenger? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au tournoi en ligne, et ce, jusqu’au 29 septembre.

Paru en août 2018 sur PC et Switch, The Messenger est désormais également offert sur PS4 depuis mars.