Terminator: un nouveau jeu sur console et PC d’ici la fin de l’année [BANDE-ANNONCE]

Décidément, 2019 sera une année chargée en émotions pour les amateurs de Terminator en ce bas monde.

D’une part, le prochain film de la série, Terminator: Dark Fate, s’annonce profondément grisant, avec notamment le retour tant attendu de Linda Hamilton (Sarah Connor), d'Edward Furlong (John Connor) et, bien sûr, d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre.

Prévu pour le 1er novembre, le long-métrage réalisé par Tim Miller n’arrivera toutefois pas seul, puisqu’un jeu inspiré par la franchise débarquera également – ô surprise! – sur les tablettes quelques semaines plus tard.

Développé par Teyon, un petit studio polonais, Terminator: Resistance se voudra un FPS plutôt classique, plongeant le joueur dans une grande guerre entre humains et machines une trentaine d’années après les événements de Judgment Day.

Dévoilé jeudi dans une première bande-annonce, le titre d’action devrait également proposer quelques phases d’infiltration et de l’amélioration de compétences, selon GameSpot.

Doit-on s’attendre ici à un grand jeu? Quand on regarde l’historique de Teyon, à qui on doit les pas très fameux Rambo: The Video Game et Heavy Fire: Afghanistan, disons que le doute s’installe plus qu’autre chose...

Surtout que son excellence Arnold lui-même (ou tout autre acteur ou actrice de la série) ne semble visiblement pas prêter ses traits ou sa voix au titre.

Bref, gardons nos attentes au minimum... et peut-être aurons-nous droit à une belle surprise. À suivre!

Terrminator: Resistance paraîtra en Amérique du Nord le 3 décembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.