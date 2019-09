PlayStation 5: Sony veut combattre les changements climatiques avec un nouveau mode «économie d’énergie»

Sony dit vouloir contribuer au combat contre les changements climatiques en dotant la PlayStation 5 d’un mode veille encore moins énergivore.

Selon le grand patron de Sony Interactive Entertainment (SIE), Jim Ryan, celui-ci consommera «beaucoup moins» d’électricité que la fonction similaire offerte sur la PlayStation 4.

Pour donner une échelle de l’économie d’énergie que proposera l’amélioration, le manufacturier japonais affirme que si «un million d’utilisateurs activent l’option», l’économie d’énergie représentera environ la «consommation électrique de 1000 résidences américaines».

On ne sait toutefois pas si ce mode veille encore plus «vert» offrira les mêmes fonctions que celui de la PS4, par exemple la mise à jour du système et des jeux pendant que la console est éteinte.

L’initiative de Sony s’inscrit dans le cadre de sa participation au programme Playing for the Planet de l’ONU, qui vise à mobiliser les joueurs et l’industrie du jeu vidéo dans la bataille contre les changements climatiques.

En ce sens, Ryan précise dans son billet de blogue qu’au-delà des améliorations techniques, Sony tentera aussi de développer des applications pour le PS VR qui permettront d’éduquer les joueurs sur les défis environnementaux.