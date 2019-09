17 choses niaiseuses que les gamers aiment faire

En tant que gamer, on veut souvent défendre notre passe-temps. Les jeux en 2019 sont rendus carrément spectaculaires, que ce soit par leurs histoires souvent plus accrocheuses que les blockbusters hollywoodiens ou par leur technologie. On veut faire comprendre aux pessimistes que le monde du jeu est un art qui devrait être respecté.

Mais... même si le jeu vidéo est impressionnant, il faut se rendre à l'évidence: on peut faire beaucoup de choses niaiseuses. Parfois, c'est plus fort que nous; on veut absolument savoir ce qui va se passer si on met le feu à du gazon dans un jeu.

Voici donc 17 choses plutôt niaiseuses que les gamers aiment faire dans des jeux!

1. Lancer le bébé pingouin dans Super Mario 64

Ceux qui ont joué à l'excellent Super Mario 64 se rappelleront certainement du niveau Cool, Cool Mountain et le bébé pingouin séparé de sa maman.

Votre objectif est simple: réunir maman et bébé en traversant le niveau sans mourir. Bien entendu, on a tous déjà "pitché" le bébé en bas du tableau juste pour voir ce qui allait arriver. Surtout que les pleurs du pingouin sont aussi agaçantes de celle de bébé Mario...

2. Couper le gazon dans The Legend of Zelda

Oui, ça donne des rupees. Mais à moment donné, c'est assez, non? NON!

3. Brûler ou noyer ses Sims

Il y a plusieurs façons de torturer des Sims, mais deux trucs populaires sont d'enfermer un Sim et mettre le feu à la pièce, ou retirer les échelles dans une piscine pour qu'un Sim se noie. C'est plus difficile dans les récentes versions des jeux, mais on sait que vous l'avez déjà fait, gang.

4. Essayer de frapper des NPCs

Dans des jeux comme GTA et Elder Scrolls, s'attaquer à des NPCs pourrait vous coûter cher, car ceux-ci vont être blessés. Mais, dans d'autres jeux, ça ne sert à rien, car les NPCs ne réagissent pas. Comment le sait-on? Parce qu'on a tous essayé de les cibler. Tsut tsut.

5. Faire tout sauf les missions principales d'un jeu

Les développeurs de jeux sont au courant: certains gamers adorent faire tout sauf les missions principales. C'est la raison pour laquelle on peut maintenant faire de la chasse, de la pêche ou des courses en voiture. Dans certains cas, c'est une vraie passion. Difficile de résister à la chasse aux animaux légendaires dans Red Dead Redemption II!

6. Le teabagging

Je ne vais pas décrire ce geste qui a été si populaire dans Halo. Vos parents seraient si déçus...

7. Rouler ou sauter pour « avancer plus vite »

Est-ce que rouler ou sauter fait réellement avancer notre personnage plus vite? Peut-être, mais, pourquoi sommes-nous si impatients?

8. Escalader des montagnes

via funnyjunk

Un peu plus haut, un peu plus loin. C'est comme avoir un petit objectif à court terme, tout en ignorant les quêtes principales. Parfois, on veut juste voir ce qui a au plus haut sommet d'une map. Souvent, les développeurs nous récompensent pour notre persévérance. Merci.

9. Sauter du sommet de la montagne

C'est important de sauter après avoir grimpé. Juste pour voir...

10. Flatter les animaux

Flatter les animaux, surtout les chiens, est si important dans le gaming qu'un compte Twitter « Can You Pet the Dog? » dresse la liste des jeux où l'on peut le faire.

11. Kicker tout ce qui est « kickable »

Boîtes, chaises, tables, cadavres...vous êtes morbides!

12. Se marier

Se marier dans Skyrim, c'est aussi profiter de l'excellent « homecooked meal ». Dans Stardew, votre partenaire vous aide avec votre ferme. C'est beau, l'amour.

13. Construire des montagnes russes dangereuses

Grâce à Rollercoaster Tycoon, on a pu construire nos propres montages russes! Quel plaisir.

Mais, qu'est-ce qui arrive quand la construction d'un manège n'est pas terminée et qu'on le met en marche? Uh oh...

14. Voler un autobus dans GTA et faire semblant d'être chauffeur

OK, c'est peut-être juste moi, finalement.

15. Tenter de mettre le feu partout

Rares sont les jeux modernes où l'on ne peut pas jouer un peu avec le feu. Mais, attention, le feu c'est chaud, c'est dangereux.

On peut lancer des flèches de feu dans une maison d'un paisible village ou lancer des projectiles à des voitures. Parfois, ça arrive même par accident, et c'est plutôt impressionnant de voir comment le jeu réagit à de tels événements!

16. Conduire en respectant la loi

Ce comportement n'est pas pour les jeux de courses, mais bien pour les jeux où l'on a l'option de conduire. Pensez à L.A. Noire, Mafia ou GTA.

Il y a quelque chose de zen à conduire tranquillement, sans causer d'accidents dans un jeu. C'est peut-être pour ça que les jeux Truck Simulator sont si populaires!

17. Sauvegarder sa partie deux fois de suite

Tout va bien, cher gamer. Tu as sauvegardé ta partie. Tu ne vas pas la perdre. Mais je te comprends; moi aussi j'ai tendance à sauvegarder mon jeu plus d'une fois de suite seulement pour m'assurer que tout est bon et que je ne perdrai rien. Ouf.

Voilà! Et vous, faires-vous des choses un peu étranges ou niaiseuses quand vous jouez à un jeu?