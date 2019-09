Breaking Bad: une nouvelle bande-annonce incroyablement intense pour El Camino

On était plusieurs à penser ne plus jamais avoir de nouvelles de Jesse Pinkman... et pourtant!

Après quelques aperçus ici et là, voilà que Netflix a révélé ce mardi une longue (et intense) bande-annonce pour El Camino, le film tiré de l’univers de Breaking Bad.

Mettant de l’avant un Jesse visiblement éprouvé, on y découvrira ce qu’il est advenu du personnage interprété par Aaron Paul après la fin de la série.

Inutile de dire que si la bande-annonce est un avant-goût de ce à quoi on doit s’attendre pour la suite, le long-métrage s’annonce aussi sombre que bouleversant.

El Camino: A Breaking Bad Movie, réalisé par le créateur de la série, Vince Gilligan, paraîtra sur Netflix le 11 octobre prochain.