Civilization VI débarquera sur PS4 et Xbox One en novembre [BANDE-ANNONCE]

Les fans de la franchise culte Civilization seront heureux d’apprendre que le sixième volet de la série débarquera sur PlayStation 4 et Xbox One le 22 novembre prochain.

2K Games a profité de la présentation State of Play de Sony, ce mardi, pour annoncer la bonne nouvelle avec la diffusion d’une bande-annonce.

Le jeu de stratégie, paru en 2016 sur PC et Mac, puis en 2018 sur Switch, effectuera ainsi son grand retour sur les consoles de Sony et Microsoft, qui n’avaient pas reçu un titre de la franchise depuis Revolution... en 2008!

La version de base sur PS4 et Xbox One inclura gratuitement les scénarios additionnels de la Pologne, des Vikings, de l’Australie, de la Perse et de la Macédoine, tandis que les joueurs sur PlayStation recevront également ceux de la Nubie, des Khmers et de l’Indonésie.

Notons qu’un ensemble comprenant les expansions Rise and Fall et Gathering Storm sera également mis en vente cet automne.