Last of Us Part II: nouvelle bande-annonce et date de sortie confirmée

Des milliers de gamers se sont connectés sur Twitch et YouTube pour visionner la diffusion State of Play qui présentait les nouveaux projets de Sony.

Des nouvelles du jeu The Last of Us Part II ont évidemment été gardées pour la fin, mais on n'est pas déçus!

Nouvelles images de The Last of Us Part II

La nouvelle bande-annonce du jeu a été plutôt généreuse dans son contenu. Mais le détail le plus important qu'on a appris: The Last of Us Part II sort en février 2020.

Yeah!