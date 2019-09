Octobre 2019: voici les jeux gratuits PlayStation

Tant qu’à dévoiler une quantité presque criminelle de bandes-annonces à l’occasion de sa présentation State of Play ce mardi, Sony a décidé de profiter de l’attention déjà acquise du public pour annoncer les jeux gratuits PlayStation Plus d’octobre.

L’offre du mois prochain permettra notamment aux membres PS Plus de revisiter un grand classique de la génération précédente (à un très bon moment, d’ailleurs) et de réaliser leurs rêves sportifs les plus fous avec un titre salué par la critique.

Voici donc les jeux que les abonnés de Sony pourront télécharger gratuitement en octobre:

The Last Of Us Remastered (PS4)

MLB The Show 19 (PS4)

Notons qu’il est encore possible de se procurer les jeux gratuits de septembre jusqu’à la fin du mois... dépêchez-vous!