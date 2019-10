Amazon dévoile un impressionnant catalogue de nouveaux produits

À Seattle, le géant Amazon a fait déferler devant les journalistes un lot de nouveaux produits intelligents grand public, ainsi qu’une importante mise à jour du système qui les exploite, Alexa.

Dans la Sphère, un immeuble de quatre étages où règne une importante végétation – tout juste à côté des bureaux d’Amazon –, se tenait une présentation de tous les nouveaux produits et appareils que les experts et designers nous ont concoctés pour cet automne.

Les gens d’Amazon sont assez fiers de leur système intelligent Alexa: un milliard de requêtes par année, un fort taux d’appréciation (5 étoiles) de la part des utilisateurs, lesquels recherchent, selon Amazon, de nouvelles manières d’exploiter l’interface.

Autre champ de bataille, la vie privée et les données confidentielles qui ont été mises à mal au cours de la dernière année. «La vie privée est fondamentale à tout ce que nous réalisons pour les produits Echo et Alexa, chaque composante matérielle et logicielle et chaque service intègrent des fonctions de sécurité, dit le présentateur, Dave Limp.

Ce dernier a avoué qu’Alexa pouvait confondre les demandes vocales de ses utilisateurs. Mais avec les nouveaux progrès algorithmes que l’on dit 50% plus précis, les erreurs devraient être moins fréquentes.

Matériellement, les nouveaux produits comme l’Echo Show sont pourvus de cache caméra et les microphones pourront eux aussi être coupés.

Il sera aussi possible de lancer des commandes pour supprimer ce qu’on vient de dire à l’instant, voire tout ce qu’on a dit dans la journée.

Ou encore, programmer automatiquement la suppression de tous les enregistrements vocaux au cours des 3 ou 18 derniers mois.

Pour parer les frustrations des utilisateurs insatisfaits des réponses ou des actions posées par Alexa, ceux-ci pourront lui demander «pourquoi fais-tu cela ?» ou «dis-moi ce que tu as entendu».

Toutes ces nouveautés dans l’intelligence d’Alexa visent essentiellement à redonner aux utilisateurs une confiance dans leurs produits quant à la confidentialité des données audio ou vidéo.

Celles-ci seront implantées graduellement cet automne dans les programmes d’Alexa.

Traitement bilingue

Avant même que ne débute la présentation, je demandais aux gens d’Amazon si Alexa allait être capable de traiter plusieurs langues, sans avoir à sélectionner une langue dans les réglages du programme Alexa sur appli iOS ou Android.

Ou si on pouvait changer la langue d’interface en disant, par exemple, «Alexa, switch to French».

La réponse est venue pendant la présentation, Alexa est dorénavant bilingue. Anglais et espagnol aux États-Unis, hindi et anglais en Inde et anglais et français au Canada. Alexa pourra comprendre les requêtes autant en français qu’en anglais sans avoir à modifier quelque réglage que ce soit.

En discutant avec le responsable d’Alexa au Canada, Nicola Maynard se dit très fier du travail accompli sur l’interface française.

Amazon a voulu imprimer davantage de personnalité à Alexa. C’est ainsi qu’ils ont dupliqué la voix de personnalités anglophones bien connues , comme celle de Samuel L. Jackson.

Introduction l’an prochain.

Echo Dot avec horloge

Parmi ce milliard de requêtes par an, l’une des plus courantes est simplement, «Alexa, quelle heure est-il ? ».

Ce qui a donné à Amazon d’introduire dans la gamme Echo Dot une version avec horloge par affichage DEL

Nouvel assistant Echo

Dave Limp souligna que les consommateurs adoraient l’apparence et la qualité audio de leur appareil Echo Plus.

C’est ainsi que les gens d’Amazon ont apporté les mêmes design et capacités audio à leur modèle phare, l’Echo, qui sera vendu au prix de 99,99 $US.

Echo Studio, la grande vedette de la journée

Echo Studio est le premier haut-parleur intelligent à apporter une qualité audio 3D. Le son est incroyable aux dires des gens qui l’ont essayé. Et pour l’écouter, un salon typique avait été aménagé.

N’ayant pas l’ouïe d’un expert audio, je dois admettre que l’Echo Studio avait de belles qualités pour un appareil unique, sans l’habituelle série de haut-parleurs disséminés dans un salon.

Certes, il faudra écouter l’avis des experts sur ce Echo Studio. Prix : 199,99 $US en précommande.

Comme on peut le noter sur cette image en coupe, c’est un ensemble 4+1 en un seul caisson, avec trois haut-parleurs directionnels (mid-ranges) latéraux et supérieurs qui produisent l’effet ambiophonique 3D, un autre frontal pour les aigus et un cinquième de 5,25 po pour les basses, le tout avec la qualité Dolby Atmos.

Le dernier né de la famille Echo Show 8 comprend un écran HD 8 po, un haut-parleur et un obturateur de caméra intégrés pour une plus grande tranquillité d'esprit. Prix : 129,99 $US en précommande.

C’est le genre d’écran intelligent que l’on place dans la cuisine, l’endroit préféré, paraît-il, pour regarder une vidéo à la volée ou pour suivre en vidéo les recettes de cuisiniers. Aux États-Unis, la chaîne Food Network sera lancée en octobre et diffusée en exclusivité sur les appareils Echo d’Amazon.

Alexa sur d’autres produits numériques

Routeur WiFi eero

Alexa rendra bientôt la gestion de l'accès WiFi plus facile que jamais pour les membres de la famille.

Amazon veut donc rendre facile la gestion des accès WiFi.

Ainsi, au lieu d'utiliser une application, les clients peuvent utiliser leur voix et demander à Alexa de mettre en pause l'accès WiFi pour la famille lorsque le dîner est prêt et de faire une pause une fois la vaisselle terminée.

Alexa aidera également les clients à gérer l'accès WiFi pour un seul appareil ou des groupes d'appareils, de sorte que l'accès pour les membres individuels de la famille peut être mis en pause rapidement et simplement.

139 $CA l’unité ou 349 $CA pour un ensemble maillé de trois routeurs eero livrables début novembre.

Lunettes Echo Frame

Les prototypes de lunettes ne cessent de naître... et de mourir. Confiante d’avoir la bonne recette, Amazon nous a concocté des lunettes simples d’apparence très passe-partout qui peuvent être dotées de verres sous prescription.

C’est le main libre Alexa, mais sur invitation seulement : 179,99 $US.

Bagues Echo Loop

Autre main libre Alexa, mais sur le bout des doigts, également sur invitation seulement, les bagues Echo Loop sont offertes pour 129 $US.

On peut même s’en servir pour faire de courts appels téléphoniques.

Écouteurs-boutons Echo Buds

La technologie des écouteurs-boutons a grandement évolué ces deux dernières années, toutes marques confondues.

Amazon n’est pas en reste, ces Echo Buds donnent accès à l’interface Alexa pendant 5 heures ou jusqu’à 20 heures avec l’étui rechargeable.

Et on peut s’en servir pour accéder aux assistants Siri ou Google sur son téléphone intelligent.

Comme vous pouvez le constater, c’est Noël avant l’heure chez Amazon qui se prépare pour la plus importante saison de magasinage de l’année.

Les frais de ce voyage de presse ont été couverts par Amazon.