Red Dead Redemption 2: pas de nouveaux contenus solos prévus pour le moment

Triste nouvelle si tu comptais continuer ton aventure Red Dead Redemption 2 avec John: Rockstar ne travaille pas sur du nouveau contenu solo pour le moment, a-t-on appris.

C'est dans une entrevue avec VG247 que Katie Pica, productrice online de Rockstar, a confirmé que le studio se consacrait à 100% au contenu online.

Dans l'entrevue, on apprend que les nouveautés en ligne vont refléter l'amour que les joueurs ont pour la campagne solo, ajoutant des activités, personnages et événements semblables.

Tarek Hamad, producteur online, a ajouté que Rockstar souhaite que l'expérience en ligne soit aussi gigantesque que celle du mode solo.

« L'ambition de l'équipe pour Red Dead Redemption 2 était énorme, et quand l'on crée des mondes de cette envergure, le mode solo trace toujours le chemin. Notre ambition pour les modes en ligne est toute aussi gigantesque, et avec Red Dead Online nous continuons à construire et à développer [l'expérience] pour correspondre au monde que nous avons créé avec l'histoire de Red Dead Redemption 2.

Avec les nombreuses heures de jeu offertes dans la campagne solo, il est difficile d'en demander plus. Surtout que les événements se déroulent avant Red Dead Redemption! Mais, pour certains, le mode en ligne n'est tout simplement pas attirant. Pour Rockstar cependant, comme le démontre Grand Theft Auto V, c'est plutôt rentable!