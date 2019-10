Un personnage décédé sera dans le film de Breaking Bad

Non, le titre ne se veut pas clickbait. C'est pas pour vous teaser qu'on a laissé l'information floue, en utilisant même une photo de Jesse Pinkman pour présenter l'article. C'est plutôt pour vous avertir que si vous n'avez pas terminé l'excellente série Breaking Bad, sortez tout de suite.

Et, si vous ne voulez absolument aucune information à propos du film El Camino (on vous comprend), allez plutôt lire cette liste de jeux prévus en automne.

Dans les dernières semaines, on a appris que Badger (Matt Jones) et Skinny Pete (Charles Baker), les acolytes de Jesse (Aaron Paul) allaient participer au film de Breaking Bad, El Camino. On pouvait s'y attendre.

Un autre acteur de la série Breaking Bad a confirmé sa participation à El Camino lors d'une entrevue avec ET Canada, rapporte GameSpot. Mike Ehrmantraut, incarné par Jonathan Banks, sera dans le film.

« Ils vont me taper sur les doigts d'avoir dit ça, mais oui. Pourquoi pas? » a déclaré Banks lors de l'entrevue sur le tapis rouge des Emmys.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Mais comment? Sa mort dans la série a été l'une des plus difficiles à accepter, car le personnage semblait universellement aimé des fans. On risque de recroiser Mike, et peut-être même Walter, dans des souvenirs. Malheureusement, on ne s'attend pas à apprendre que les personnages soient miraculeusement en vie.

On aura des réponses le 11 octobre, quand El Camino va débarquer sur Netflix!