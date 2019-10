PlayStation Now: Sony met la hache dans les prix et propose de nouveaux jeux

Avec Stadia qui approche dans le rétroviseur, Sony a décidé de revoir le prix de PlayStation Now, son propre service de lecture de jeux en continu.

Autrefois 19,99 $ au Canada, l’abonnement mensuel coûtera désormais 12,99 $, a annoncé l’entreprise japonaise dans un billet de blogue. Les coûts trimestriel et annuel diminueront également, quoiqu’un peu moins agressivement.

Pour mousser sa nouvelle grille tarifaire, Sony a également dévoilé l’ajout de quelques jeux de taille au service dès aujourd’hui, comme God of War, Grand Theft Auto V, inFAMOUS Second Son et Uncharted 4: A Thief’s End.

Ceux-ci ne seront toutefois disponibles que jusqu’au 2 janvier 2020.

Notons que les abonnés actuels de PlayStation Now verront le rabais apparaître dans leur compte dès le prochain cycle de facturation.

Alors que le service compétiteur, et bonifié, de Google, Stadia, sera mis en ligne en novembre et que le nouveau de Microsoft, Project xCloud, arrive à grands pas, est-ce que ce sera trop peu, trop tard pour Sony?

Ce sera une (grande) bataille à suivre au cours des prochains mois!