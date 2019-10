Pèse sur start sera au Comiccon de Laval et on fait tirer une Nintendo Switch Lite pour l’occasion!

Comme on a eu pas mal de plaisir au Comiccon de Montréal, on – la bande de Pèse sur start – va poursuivre l’aventure en compagnie de nos amis de chez Fizz lors de l’édition lavalloise qui se tiendra les 5 et 6 octobre à la Place Sports Experts (4855 Louis-B.-Mayer).

Au programme

Plusieurs kiosques d’exposants liés de près ou de loin à la culture geek ainsi que la présence de nombreux artistes, comme l’acteur Daniel Logan (Star Wars: Attack of the Clones), l’artiste de costumade Valkyrja et la bédéiste locale Tania Mignacca (à qui l’on doit les aventures du cône de construction Ponto).

Et on fait tirer une Nintendo Switch Lite en prime!

On mentionnait nos partenaires de chez Fizz en introduction et ce n’est pas juste pour montrer qu’on a des amis et une vie sociale bien remplie.

Oh, que non.

Grâce à Fizz, on peut non seulement participer au Comiccon de Laval, mais aussi faire tirer une Nintendo Switch Lite ainsi qu’une carte-cadeau de 100$ pour la boutique en ligne Nintendo parmi les gens qui nous rendront visite à notre kiosque.

On a donc très hâte de vous voir!

Détails sur lavalcomiccon.com.