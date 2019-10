Pokémon Sword/Shield proposera la sauvegarde auto

Les gamers qui aiment les jeux rétro ont l’habitude de sauvegarder leur «game» manuellement. Mais ce n’est pas un talent donné à tous; surtout les gamers de nouvelles générations. Voilà pourquoi l’autosave nous sauve souvent les fesses.

Pour son édition de novembre, GameInformer a rencontré GameFreak à Tokyo et a obtenu de l’information plutôt intéressante sur les jeux Sword/Shield. On vous suggère d’ailleurs d’aller voir les 3 couvertures du magazine!

Le magazine a jasé avec Shigeru Ohmori, réalisateur de Sword/Shield, qui a bel et bien confirmé que l’autosave ferait partie du jeu.

«Nous offrons une fonction de sauvegarde automatique cette fois-ci, où vous pouvez partir à l’aventure et le jeu sera constamment sauvegardé», a déclaré Ohmori.

C’est particulièrement rassurant pour les gamers un peu distraits qui aiment jouer de longues sessions (moi) et oublient souvent de sauvegarder (moi).

Mais pour les joueurs un peu plus casse-cou, il sera également possible de désactiver l’autosave. Cette option sera intéressante quand vous croiserez des événements uniques qui vous demanderont peut-être plus d’un essai.

Pokémon Sword et Pokémon Shield sortent le 15 novembre 2019.