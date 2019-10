Nos premières impressions de Ring Fit Adventure : mon corps est (plus que) prêt!

Nintendo a mis au défi Pèse sur start d’essayer le Ring-Con, un accessoire d’entraînement pour la Nintendo Switch, et c’est notre collègue Christine Lemus qui s’est portée volontaire. Voici ce qu’elle en a pensé.

J’ai sué pour la science!

D’abord et avant tout, je veux mettre cartes sur table : je ne suis pas la personne la plus en forme au monde. Disons que mon niveau physique se rapproche plus du sac de pommes de terre que de Richard Simmons.

Alors quand on nous a invité à essayer ce nouvel instrument de remise en forme, je doutais un peu de mes capacités physiques.

L’anneau et le cuissard

Le Ring-Con rappelle énormément ces gadgets de mise en forme qu’on tentait d’écouler au cours des années 80 ou 90 et qui se retrouvent actuellement au grenier.

L’anneau flexible est muni de deux poignées coussinées, très confortables, qui s’enlèvent et qui sont lavables.

Le cuissard, dans lequel on doit insérer un Joy-Con, est muni d’une sangle élastique et convient donc très bien à toutes les tailles de cuisses.

Le mode aventure et les mini-jeux qui font suer... littéralement!

Au cours la démonstration d’une heure à laquelle j’ai pris part, j’ai été agréablement surprise par les grosses gouttes de sueur qui me coulaient le long de la tempe et du nez!

Axés principalement sur la musculation, le tonus et l’aérobie, les exercices variés feront travailler toutes les parties de votre corps.

Lendemain «raqué» assuré!

Le mode «aventure» de Ring Fit Adventure et ses mini-jeux poussent vraiment à se dépasser et a même fait ressortir mon côté compétitif. On y devient un personnage de jeu de rôle et c’est grâce à nos muscles qu’on cumule de l’expérience pour monter de niveau.

La méthode me rappelle beaucoup le «DDP Yoga» du lutteur Diamond Dallas Page, où la musculation et le «core» sont mis à l’épreuve.

J’y vois aussi une bonne occasion pour petits et grands qui voudraient être plus actifs sans toutefois devoir bouger excessivement.

Pour ceux qui ont des voisins capricieux ou une maison faite en bâtons Popsicle, il y a une option pour désactiver les exercices avec plus d’impacts sur le plancher. Pratique!

S’entraîner, les fesses sur le sofa, en regardant son émission préférée? OUI, SVP!

Lorsque la représentante de Nintendo m’a expliqué le mode «Multi-task» du menu principal, on aurait dû prendre en photo mon expression faciale. «Quoi? Tu peux flex tes muscles... en regardant les 10 saisons de F.R.I.E.N.D.S? Et pas te sentir coupable?» En effet, vous n’avez même pas besoin d’avoir la Switch allumée pour en profiter.

Ainsi, lors de votre prochaine session sur Ring Fit Adventure, votre nombre de flex avec le Ring-Con s’affichera et vous serez récompensé selon la quantité effectuée. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça sent le concours familial ou de bureau...

Au cours des prochaines semaines, l’équipe de Pèse sur Start démystifiera ce gadget et suera de la craque pour vous amenez plus de réponses à vos interrogations. À suivre!