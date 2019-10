PS4: voici ce que fera la mise à jour prévue cette semaine

Il y aura une mise à jour cette semaine pour les utilisateurs PlayStation 4, a confirmé PlayStation sur son blogue.

La mise à jour 7.00, qui a été en phase bêta cet été, proposera de nouvelles fonctions pour les partys. Alors qu'on pouvait faire des partys à 8 utilisateurs, il sera désormais possible d'avoir 16 membres.

PlayStation déclare également avoir amélioré la qualité sonore du chat ainsi que les connexions, qui sont parfois plutôt instables.

Aux États-Unis, il sera également possible de recevoir la transcription du chat audio via l'application PS4 Second Screen, en anglais. On espère que cette fonction sera éventuellement disponible au Canada, avec une option en français!

Ceux qui veulent streamer leurs jeux avec leurs appareils Android pourront également désormais le faire, tandis que la version iOS est déjà disponible. Il faudra télécharger l'application PS4 Remote Play dans le Google Play Store pour y accéder.

Grâce à Bluetooth, il sera possible d'utiliser la manette Dualshock 4 avec un appareil Android ou iOS avec les plus récentes mises à jour. Il faudra avoir un appareil compatible.