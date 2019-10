23 images de trucs gaming vus au Comiccon de Laval! [Photos]

En collaboration avec :

C’est ce weekend que se tenait la première édition du Comiccon de Laval et le happening n’a pas déçu.

Plus de 7000 geeks, familles (et familles de geeks, bien sûr) ont convergé à la Place Sports Experts pour deux jours de rencontres avec des artistes (dont Daniel Logan de Star Wars: Attack Of The Clones), d’ateliers, de magasinage, de costumades (ou cosplays si vous préférez) et, bien sûr, de retrouvailles entre passionnés.

Pèse sur start y était et on vous rapporte les costumades et gadgets gaming qui nous ont tout particulièrement excités au fil de notre visite.

Mais avant, un avertissement!

Notre galerie photo risque de vous donner le goût de télécharger des jeux vidéo sur votre PC et consoles ou encore de magasiner des cossins geek sur le Web.

Sur ce, place au visionnement!