Joker: Joaquin Phoenix a demandé l’avis de sa famille avant d’accepter le rôle

De toute évidence, Joaquin Phoenix se doutait que Joker risquait de soulever la controverse à sa sortie.

D’abord réticent à l’idée de jouer dans le film, l’acteur aurait entre autres fait lire le scénario à sa mère et sa sœur afin de leur demander leur avis sur le sujet et, incidemment, l’aider à faire son choix.

«Toute ma famille l'a lu. Ce n'est pas une pratique normale, mais nous étions tous ensemble à ce moment-là, et avant de prendre ma décision, j'ai voulu leur avis. Nous en avons beaucoup discuté, et il n'y avait pas de réponse simple, a-t-il expliqué à WENN. Beaucoup de questions ont été posées, et ça nous a fait beaucoup réfléchir, ce qui m'a permis d'anticiper beaucoup de controverse.»

D’autres ont été cependant un peu plus surpris de l’ampleur des propos qui ont accompagné les premières projections du long-métrage. C’est notamment le cas du réalisateur, Todd Phillips.

«Je savais que c'était un film compliqué, mais je n'aurais pas imaginé le genre de discours qu'il allait provoquer dans le monde. Je pense que c'est intéressant de provoquer la conversation et le débat», a-t-il néanmoins soutenu.

Ce dernier a aussi profité de son échange avec WENN pour décocher quelques flèches à l’endroit de ceux qui auraient critiqué Joker sans même l’avoir regardé.

«C'est bien d'en parler, mais c'est plus utile si vous l'avez vu. Beaucoup de choses ont été dites par des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a eu des articles par des journalistes qui ont dit qu'ils n'avaient pas vu le film et qu'ils ne le verraient pas, qu'ils n'en avaient pas besoin », a-t-il ajouté.

La controverse n’est toutefois pas parvenue à plomber Joker, au contraire. Celui-ci, à sa première semaine dans les cinémas, trône ainsi au sommet du box-office.

Avec la collaboration de WENN