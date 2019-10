On pourra jouer gratuitement à Mortal Kombat 11 ce week-end

Si l’envie vous prend d’ajouter un peu de gore à votre fin de semaine, sachez qu’il sera possible d’essayer gratuitement Mortal Kombat 11 sur PlayStation 4 et Xbox One du 11 au 14 octobre.

Pendant ces quatre jours, on pourra ainsi de télécharger sans frais le populaire jeu de combat, de même que les plus récents «kombattants» ajoutés à celui-ci, incluant le fameux Terminator modèle T-800.

Tous les personnages et modes de jeu multijoueur seront alors disponibles, mais seulement les deux premiers chapitres du volet «histoire» pourront être essayés.

Warner Bros. profitera par ailleurs de l’occasion pour offrir Mortal Kombat 11 à 40 % de rabais sur PS4 et Xbox One.

Un bel adon!