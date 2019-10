Apple lance un programme de réparation gratuit pour les iPhone 6s et 6s Plus défectueux

Les propriétaires d’iPhone 6s et 6s Plus présentant des problèmes au moment de s’allumer vont pouvoir bénéficier d’un nouveau programme de réparation exceptionnel mis en place par Apple.

Ce programme de réparation, entièrement gratuit et lancé à l’échelle mondiale, ne concerne cependant pas tous les iPhone 6s et 6 s Plus en circulation.

Seuls ceux vendus entre octobre 2018 et août 2019 sont concernés.

Apple a en effet déterminé que ce problème d’allumage défaillant affecte uniquement des appareils compris dans une plage limitée de numéros de série fabriqués durant cette période.

Selon Apple, il s’agirait de remplacer un composant défectueux, à la base de ce problème d’alimentation.

Le constructeur a mis en ligne un outil de contrôle du numéro de série afin de vérifier si un iPhone 6s ou 6 s Plus est éligible à une réparation gratuite.

Si le smartphone est éligible, il faut alors se rendre dans un centre de services agréé Apple, prendre un rendez-vous dans un magasin Apple Store ou bien simplement contacter l’assistance en ligne du constructeur afin d’organiser une réparation par envoi postal via le centre de réparation Apple.

Avant d’envoyer son iPhone en réparation, il est bien sûr conseillé de sauvegarder tout son contenu (via iTunes ou iCloud).