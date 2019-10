Catherine Brunet est sûrement plus geek que toi!

Actrice incroyablement populaire et doubleuse hors pair, Catherine Brunet est rapidement devenue une incontournable au Québec.

Comme elle n’a pas la langue dans sa poche – ses prises de position sur les réseaux sociaux en témoignent! –, on a tenté d’en apprendre plus sur ses passions geek, pis, on va s’le dire, on n’a pas été déçus!

T’as autant doublé Harley Quinn dans Suicide Squad que Rey dans la présente saga Star Wars ou Raven dans Teen Titans. Quelle est ta superhéroïne préférée?

J’avoue que j’ai un faible pour Katniss Everdeen (je double aussi Jennifer Lawrence). Je ne sais pas si elle compte pour une superhéroïne, mais j’ai vraiment adoré les livres de cette saga, et ce personnage-là en particulier.

Elle n’a pas de superpouvoirs, mais elle sait chasser, se battre et survivre seule en forêt. Elle se sacrifie pour sa famille et elle est full no bullshit. Elle est brillante, rusée, et son style kick des culs. Je l’aime!

As-tu des passions geek méconnues du grand public? Es-tu, par exemple, la championne de Mario Kart de ta gang d’ami(e)s?

Je suis quand même assez geek. Oui, je plante presque tout le monde à Mario Kart. Je suis mégaforte à Rock Band. J’ai vraiment, vraiment hâte à The Last of Us Part II.

Mais surtout je suis fan, fan, fan, fan du Seigneur des anneaux. Je suis allée en Nouvelle-Zélande avec mon chum pour visiter les studios et tous les lieux de tournage, comme une très grande geek. Haha!

Tu es actuellement au cinéma dans Matthias et Maxime, un film produit et réalisé entre amis, et tu joues également dans Faux départs, une série web où tu partages la vedette avec ton amoureux Antoine Pilon. Est-ce que collaborer avec des gens très près de toi change ton approche d’un rôle?

C’est certain que ça change quelque chose.

Je suis extrêmement chanceuse de pouvoir créer avec mes amis proches. Quand on travaille avec ses amis, on est en confiance pour essayer des affaires. On rit beaucoup, mais on est aussi très passionnés et on se creuse les méninges pour faire le meilleur show ou film possible.

Alors, ça devient un espace très créatif et inspirant.

Tu es aussi réputée pour tes commentaires engagés sur les réseaux sociaux, notamment. D’après toi, est-ce que ces prises de position publiques ont un impact sur ta carrière?

Je ne crois pas que les gens m’engagent comme actrice pour mes positions politiques ou ma grande gueule. [Toutefois], je me dis que ça doit filtrer certaines personnes qui ont peur de mon caractère, et c’est tant mieux!

Sinon, on m’approche beaucoup pour défendre des causes et j’adore ça, parce que c’est important, comme humain, de s’impliquer, de faire une différence.

Et, en tant que «personnalité publique» (lol), tant mieux si ça peut faire avancer certaines causes, ou faire parler de certains sujets.

Outre les projets mentionnés plus haut, Catherine Brunet tourne actuellement la seconde saison de 5e Rang ainsi que la série pour jeunes adultes Pour toujours plus un jour, en compagnie de Pier-Luc Funk, notamment.

