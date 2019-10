Des séries inspirées de jeux Ubisoft sont en développement pour Netflix

Le studio français, qui compte - évidemment - plusieurs assises au Québec développerait actuellement plusieurs séries animées inspirées de ces jeux vidéo selon un reportage exclusif du Hollywood Reporter.

Parmi celles-ci, notons...

une série d’action pour ados inspirée de Watch Dogs où une jeune pirate élucidera des crimes commis dans son école secondaire (oui, oui).

une série animée pour jeunes adultes inspirée de Blood Dragon, la fameuse expansion baignée de néons, de synthés et d’autres références eighties crées pour Far Cry 3. Son nom? Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe. Ce projet sera mené par Adi Shankar, à qui l’on doit la fort appréciée série animée découlant de Castlevania.

une série humoristique inspirée de la culture des jeux vidéo serait également en développement.

Comme quoi, Netflix ne reculera pas devant les avancées de Disney+ et produira du contenu de plus en plus niché. À suivre, donc.