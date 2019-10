Joker est aussi un triomphe... sur Pornhub

Joker ne fait pas qu’un tabac qu’en salles. Oh que non.

Comme le rapporte TMZ, l’impact du film controversé se fait sentir jusqu’à chez Pornhub.

Quatre jours après la parution du film, le terme «Joker» - un terme pas vraiment associé au monde de la porno, on s’entend - aurait été recherché plus de 741 000 fois.

Un cas pas si unique toutefois

Comme le rappelle TMZ, ce genre de requêtes est de plus en plus fréquent sur Pornhub. Lors de la parution de Suicide Squad, bon nombre de pornophiles ont cherché des vidéos liés à Harley Quinn.

D’ailleurs, la supervilaine interprétée par Margot Robbie est le personnage de film et de jeux vidéo le plus recherché sur le portail. L’année dernière, son nom aurait été entrée dans le moteur de recherche plus de 10 millions de fois.

Ah... les clowns. Phobie pour certaines et - visiblement - fantasme pour d’autres!