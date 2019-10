Fortnite: Chapter 2: le jeu est maintenant de retour [MISE À JOUR]

MISE À JOUR no 2

Désolé, parents du Québec, mais Fortnite est officiellement de retour.

Plusieurs joueurs diffusent déjà sur Twitch leurs découvertes en ce qui concerne Chapter 2.

MISE À JOUR no 1

Une bande-annonce officielle circule depuis quelques heures. Voici donc!

Selon les dernières rumeurs, Chapter 2 sera bel et bien disponible dès aujourd'hui. À suivre!

En attendant le «retour» de Fortnite, les joueurs s’activent pour trouver des pistes sur la suite des événements.

Le site Skin-Tracker – qui couvre l’actualité des skins pour PUBG et Fortnite – a justement publié, dimanche, une bande-annonce liée à la prochaine «battle pass», qui aurait été divulguée en raison d'une fuite et qui donne un avant-goût de ce que le second chapitre réserve aux joueurs.

Attention!

Tout ceci tient de la rumeur en ce moment, mais 1) la bande-annonce paraît «officielle» et 2) plusieurs autres sites spécialisés s’y attardent.

On va donc se mouiller itou!

Parmi les changements, notons...

Une nouvelle aire de jeu (il faut dire que la précédente vient d’exploser et d’être aspirée dans un trou noir!)

La possibilité de faire du bateau. On pourra également attaquer lorsqu'on est sur une embarcation.

La possibilité de gagner des points d’expérience de différentes façons: en survivant le plus longtemps possible, en grimpant, en pêchant (oui, oui), etc.

La possibilité de secourir ses coéquipiers en les portant sur son dos.

Fortnite «revient» quand?

Ah! La question à 100$! À ce jour, les rumeurs abondent, comme le rapporte également Polygon.

Lucas7Yoshi, un utilisateur de Twitter qui se spécialise en fuites relatives à Fortnite note que le code même du jeu pointe vers une fin du «trou noir» ce matin vers 6h, heure de l’Est.

Est-ce que Chapter 2 débutera dès 6h01? Ça reste à voir.

Tout porte à croire, toutefois, que l’attente achève.

