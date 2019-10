Voici la nouvelle Catwoman: Zoe Kravitz

Après un passage chez les X-Men, l’actrice, musicienne et mannequin tiendra tête au Batman de Robert Pattinson

Ça bouge du côté de The Batman, une nouvelle adaptation des aventures du chevalier noir mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne (en remplacement de Ben Affleck, rappelons-le).

Plusieurs médias spécialisés rapportent aujourd’hui que Zoe Kravitz se joint à la distribution du film pour y interpréter Catwoman.

Selon les rumeurs, le film tournerait autour des «débuts» du superhéros lors de ses premiers affrontements avec ses ennemis jurés (sans toutefois être une adaptation cinématographie de la série BD Year One qui reposait justement sur cette prémisse).

Une habituée des films de superhéros

En consultant sa filmographie, on réalise que l’actrice semble affectionner les projets geeks.

En plus d’avoir prêté sa voix à l’excellentissime Spider-Man: Into The Spider-Verse (où elle interprète Mary Jane Watson), elle incarne Leta Lestrange dans la saga Fantastic Beasts tirée de l’univers de Harry Potter. Son premier «film à capes» est toutefois X-Men: First Class où elle interprétait la mutante volante Angel Salvadore.

Mieux encore: c’est la deuxième fois qu’elle incarnera Catwoman, en fait!

Elle a également prêté sa voix à la voleuse féline pour The Lego Batman Movie.

Sondage Quel est votre degré d'excitation en ce qui concerne «The Batman»? Je suis Mister Freeze. Très froid au projet, donc. Je suis le Joker. Je suis très excité par ce projet. Je suis le Riddler. Je vais attendre d'avoir toute l'information et les critiques avant de le considérer. ZONK! PAF! POW! Partagez votre résultat sur Facebook

