Google: tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux produits fraîchement annoncés

Si vous avez suivi la présentation Made by Google mardi matin, vous avez sans doute remarqué que le géant californien n’a pas lésiné sur les nouveaux produits.

Le Pixel 4 (et son penchant XL), le Pixelbook Go, les Pixel Buds, le Nest mini et le Nest Wifi: il y a décidément beaucoup de nouveautés à découvrir dans le monde de Google cet automne.

Photo AFP

Pèse sur start était d'ailleurs sur place à New York pour voir de plus près ce déluge d’appareils flambant neufs lors du rendez-vous de Google. Voici donc un petit résumé de ce qu’on y a aperçu!

Pixel 4

Disponible en deux formats (des écrans de 5,7 et 6,3 pouces), le Pixel 4 revoit cette année ses lignes et son offre de couleurs (ce orange...!), mais c’est surtout la technologie qui se trouve à l’intérieur qui le différencie de son prédécesseur.

Photo courtoisie Google

Déjà reconnue pour la qualité de ses photos, la ligne Pixel se renouvelle cette fois-ci en incluant une deuxième caméra, un téléobjectif, dans la nouvelle mouture de son modèle phare.

Google a également indiqué que le volet logiciel de l’appareil photo se retrouvera largement amélioré dans le Pixel 4, avec notamment une balance des blancs utilisant l’intelligence artificielle, un HDR et un contrôle de l’exposition plus poussés, de même qu'une fonction portrait revue.

Dans le même ordre d'idées, un mode dédié à l'astrophotographie fera aussi son apparition sur le Pixel 4.

Pour mousser le tout, on a même invité sur scène la célèbre photographe Annie Leibovitz, à qui on avait prêté, pendant près d'un an, un appareil Pixel pour un projet photo. C'est tout dire!

Photo AFP

Autre grosse nouveauté avec le Pixel 4, c’est la présence sur le devant de l’appareil d’un minuscule radar (le premier du genre dans un portable) qui permettra de contrôler le téléphone à distance à l’aide d’une variété de gestes.

On peut ainsi changer de chanson ou refuser un appel du revers de la main, l’effet dramatique en bonus. Reste cependant à voir comment cette nouvelle technologie s’intégrera à notre quotidien.

Photo courtoisie Google

Notons également l’écran OLED renouvelé de l’appareil, qui mise sur un taux de rafraîchissement variant entre 60 et 90 Hz.

Le Pixel 4 (à partir de 999 $) et le Pixel 4 XL (à partir de 1 129 $) peuvent déjà être précommandés en trois couleurs (noir, blanc et orange) et seront expédiés le 24 octobre.

Pixelbook Go

Souhaitant visiblement démocratiser sa série d’ordinateurs portables, Google a annoncé ce mardi un tout nouveau Chromebook fonctionnant sous Chrome OS, le Pixelbook Go, qui se veut une version plus accessible du Pixelbook original.

Photo courtoisie Google

Contrairement à ce dernier, la version Go adoptera un format plus conventionnel d’ordinateur portable et l’écran tactile ne se repliera pas sur lui-même pour se transformer en tablette.

Son panneau s'avère toutefois un poil plus grand que celui de son aîné (13,3 pouces contre 12,3 pouces), alors que son design se démarque par ses rondeurs, sa construction en magnésium et sa coque drôlement ondulée (et étrangement agréable) sous le dessous de l’appareil.

Chez Google, on a dit vouloir créer une machine solide, légère et très facilement transportable. Et à première vue, force est d'admettre que cela semble mission accomplie sur ce point.

Au niveau des performances, le manufacturier offrira diverses options de personnalisation. De ce fait, la résolution de l’écran oscillera entre la haute définition (1080p) et le 4K, le processeur entre un Intel Core M3 et un i7, la mémoire entre 8 et 16 Go et le stockage SSD entre 64 Go et 256 Go.

Bref, il devrait y en avoir pour tous les besoins et tous les portefeuilles.

À ce sujet, on peut précommander dès aujourd’hui l’ordinateur portable en noir pour un montant de 879 $... pour la version de base. Soulignons que l'édition rosée n’est pas encore disponible.

Pixel Buds

Vous voulez une paire d’écouteurs sans-fil pour accompagner votre Pixel 4? Les Pixels Buds, dévoilés également ce mardi, pourraient bien vous intéresser.

Photo courtoisie Google

Parmi les fonctions intéressantes annoncées pour l’accessoire, on note une connexion au téléphone qui promet de tenir jusqu’à une distance de trois pièces à l’intérieur... ou d’un terrain de football (!) à l’extérieur.

Autres points dignes de mention, Google soutient que le volume des Pixel Buds s’ajustera automatiquement selon le bruit environnant et que ceux-ci permettront même la traduction en temps réel grâce à Google Translate.

Il faudra toutefois attendre le printemps 2020 pour les obtenir à un prix de 179 $ US.

Produits Nest

Photo courtoisie Google

De toute évidence, les produits «Google Home» changeront graduellement de nom pour intégrer la ligne d’appareils estampillés «Nest».

Du moins, c’est ce qu’on a en déduit avec la présentation mardi du Nest Mini (le successeur du Google Home Mini) et du Nest Wifi (celui du Google Wifi).

Nest Mini

En ce qui concerne le Nest Mini, le design rappelle (énormément) son prédécesseur.

Cela dit, on a notamment ajouté au petit haut-parleur/assistant personnel de Google un troisième micro (le Home Mini en avait deux), une encoche pour l’accrocher au mur et une nouvelle puce qui permet l’amélioration de la reconnaissance vocale directement sur l’appareil.

Photo courtoisie Google

Soulignant leur désir de faire leur part pour l’environnement, Google a aussi annoncé que le tissu recouvrant le Nest Mini serait fabriqué exclusivement à l’aide de bouteilles de plastique recyclées. Avec un seul contenant, l’entreprise soutient qu’elle peut fabriquer assez de «lainage» de couleur pour deux appareils.

Le Nest Mini sera livré dès le 22 octobre en quatre coloris, au prix de 69 $.

Nest Wifi

Du côté du Nest Wifi, vous l’aurez deviné, il s’agit du nouveau routeur de Google.

Moment comique de la présentation, Google a soutenu avoir designé le Nest Wifi pour qu’il soit joli... et que les utilisateurs aient envie de l'exposer en évidence (oui, oui!)

Photo courtoisie Google

Il y aurait toutefois une raison technique à tout ça: un routeur placé au centre d'une pièce a une meilleure portée que s'il est caché au fond d'un garde-robe ou par terre derrière le sofa.

Bref, installé fièrement sur votre table à café (ou peut-être pas), le Nest Wifi, accompagné de son point d’accès, se targue de proposer désormais une couverture de 3 800 pieds carrés.

Les deux appareils de l'ensemble auront également une double fonction de haut-parleurs et d'assistants personnels (à la manière d'un Google Home). Une raison de moins pour les cacher!

L’ensemble Nest Wifi (un routeur et un point d’accès) sera disponible le 4 novembre au prix de 349 $.

(Pssst: Google a aussi profité de l'événement pour annoncer la date exacte de la mise en service de Stadia: le 19 novembre!)