Le créateur The Last Of Us Part II livre quelques secrets

Neil Druckman aborde la relation entre Ellie et Joel, révèle un nouvel ennemi et annonce une mauvaise nouvelle...

Enfin, le studio Naughty Dog est de moins en moins cachotier en ce qui concerne le très attendu The Last Of Us Part II.

Après avoir animé une séance de jeu pour journalistes (Pèse sur start y était, d’ailleurs!), le créateur Neil Druckmann a écoulé d’autres informations en ce qui concerne la suite lors d’une entrevue retrouvée sur le blogue de PlayStation.



On vous résume ça ici...

La relation entre Joël et Ellie n’est plus ce qu’elle était

Autrefois inséparables, le tandem serait maintenant à couteaux tirés (du moins, au début de l’intrigue).

On imagine que Part II va justement revenir sur ce malaise.

L’intrigue aurait fait pleurer l’interprète d’Ellie en plein restaurant!

Lors d’une rencontre dans un restaurant en 2013 pour discuter d’une éventuelle suite, Druckmann aurait résumé le début, le milieu et la conclusion de Part II à Ashley Johnson, l’interprète d’Ellie.

Celle-ci aurait explosé en sanglots sur les lieux!

« Et moi, pendant ce temps, j’espérais que les clients du restaurant ne pensent pas que je viens de faire quelque chose d’horrible [à Ashley] ».

On note toutefois que la fin aurait changée depuis.

Une nouvelle mutation redoutable

Dans Part II, Ellie devra combattre une nouvelle mutation chez les infectés: le shambler (ou trainard, si vous préférez).

Il s’agit d’un mutant boursoufflé qui émet un nuage de gaz toxique l’entourant qui blesse Ellie, et qui nuit également à son champ de vision.

« Les combinaisons peuvent devenir très intéressantes si, par exemple, Ellie est aveuglée dans un tel nuage et que des infectés «runners» en émergent pour l’attaquer par surprise! »

Mauvaise nouvelle: il faudra tuer des chiens!

Afin de stimuler les émotions des joueurs, Naughty Dog ajoute justement des chiens de garde aux ennemis de Part II.

« Grâce à leur odorat, ils suivront Ellie à la trace, qu’elle soit cachée ou pas. De plus, il y a de quoi qui fait en sorte qu’on se sent plus mal de tuer un chien qu’un humain dans un jeu vidéo! », tranche Druckmann au passage.

Bonne nouvelle: on pourra éviter (certains) combats

Histoire de faire ressentir aux joueurs les conséquences de leurs actions souvent violentes, on pourra éviter certains combats dans Part II.

« On veut que les joueurs soient inconfortables, histoire de mieux "vivre" l’histoire d’Ellie. [...] C’est très difficile, mais il est toutefois possible de quitter certaines zones sans devoir combattre.»

The Last Of Us Part II sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro dès le 21 février 2020.

