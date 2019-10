On pourrait avoir droit à un film de superhéroïnes de Marvel Studios

Voici trois choses que les fans retiennent d’Avengers: Endgame.

La conclusion de la saga, bien sûr. Fat Thor, évidemment Cette fameuse scène où les superhéroïnes de Marvel se rassemblent pour combattre les forces de Thanos.

L’actrice sous le casque de Captain Marvel, Brie Larson, veut justement que ce moment se répète le temps d’un film complet.

Elle révèle dans les pages de Variety qu’elle aurait rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, pour l’encourager à produire un film rassemblant les superhéroïnes du fameux univers.

«On a approché Kevin et on lui a dit “Nous sommes ensemble sur ce coup. On veut vraiment faire ce projet.” Je me dis que plus de gens s’excitent pour une telle production, peut-être sera-t-elle mise en chantier!»

Bien que l’actrice oscarisée ne précise pas qui était avec elle lors de ce rendez-vous, au moins une autre de ses collègues s’est prononcée en public en faveur de ce film potentiellement à venir: Elizabeth Olsen.

«Les comic books ne sont plus que pour les garçons qui veulent voir que d’autres garçons à l’écran!» - Elizabeth Olsen

En effet, l’interprète de Wanda Maximoff (qu’on reverra bientôt dans la série WandaVision sur Disney+ d’ailleurs) appuie Larson dans ses démarches et croit également qu’un tel film aurait un impact majeur.

«Je crois que les fans aiment vraiment ces [superhéroines]. Je crois aussi que les acteurs des films Marvel ont fait un travail incroyable qui a beaucoup plu au public. Ils sont talentueux. Ils sont comiques... et les actrices [Marvel] aussi!», a-t-elle déclaré en entrevue à AM To DM, l’émission du matin de BuzzFeed News.

«Donner plus de temps aux superhéroïnes, à mon avis, aurait un grand impact, car les comic books ne sont plus que pour les garçons qui veulent voir que d’autres garçons à l’écran!»

Mieux encore, toujours selon Variety, Feige est ouvert à l’idée, sans toutefois confirmer si le projet s’ajoutera aux productions prévues à ce jour.

À suivre donc.

