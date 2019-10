Le Comiccon de Québec en 11 cosplays qui vont allumer les cinéphiles [PHOTOS]

En collaboration avec

Décidément, la communauté geek a le vent dans les voiles.

Une semaine à peine après une première édition à Laval, l’arrêt à Québec du Comiccon a rassemblé plus de 11 000 tripeuses et tripeux de comic books, films, série télé, jeux vidéo et autres passions s’inscrivant dans la culture geek.

Pèse sur start y était grâce à des ami(e)s de chez Fizz. On a pris plusieurs adeptes de costumade (ou cosplay si vous préférez) en photo et on s’est dit qu’on rassemblerait ici les photos liées à des séries télé ou encore des films (plusieurs photos sont également sur notre compte Instagram, en passant).

On doit toutefois vous prévenir

Les photos suivantes risquent de vous donner le goût de «streamer» des classiques.

Ça tombe bien, car l’automne se prête bien aux soirées cinéma à la maison. De plus, Fizz a un service Internet résidentiel plutôt unique en son genre au Québec.

Unique comment, voici donc?

Primo, vous n’avez pas à craindre le temps d’attente au téléphone, car l’inscription et le support se font en ligne. C’est le futur, mais maintenant.

De plus, vous n’aurez pas à décrypter votre facture, car Fizz fait simple en offrant un forfait illimité sans frais d’installation, de livraison et de location du modem-routeur. Il suffit de choisir la vitesse de téléchargement souhaitée!

Du côté des bizarreries: ça parait que Fizz est le ‘tit nouveau sur le marché, car il offre des récompenses à ses utilisateurs les plus fidèles pour se distinguer. Une compagnie Internet qui fait des cadeaux? C’est rare. C’est très, très rare, même!

Vous l’aurez deviné, Fizz nous a demandé de vous présenter ses services, mais pas nécessairement de les vanter. Ça c’est l’auteur de ces lignes qui en rajoute, car il considère changer de fournisseur tellement le prix est tentant. Si vous voulez plus de détails, cliquez ici.

Sur ce, trêve de plogue. Passons à un dossier plus geek: nos photos!

Bon visionnement!

Pèse sur start.

Pèse sur start. Deux fans de baseball: Elton John (dans Rocketman et le reste de sa carrière musicale) et Negan.

Pèse sur start. Albator, des années plus tard. Le pirate intergalactique ne télécharge plus illégalement. «C'est ben trop d'trouble maintenant», songe-t-il.

Pèse sur start. Ce déguisement inspiré d'Alien n'est pas très pratique quand on veut lire un bon livre...

Pèse sur start.

Pèse sur start.

Pèse sur start.

Pèse sur start.

Pèse sur start. «Vous n'avez pas de (magnifiques) barbes? VOUS NE PASSEREZ PAAAAASSSSS!!!!»

Pèse sur start.