Ring Fit Adventure : On ne voit pas le temps passer [CRITIQUE]

Qu'ont en commun un anneau Pilates, un dragon et des muscles endoloris? Ring Fit Adventure!

Je dois tout d'abord avouer que j'étais sceptique. Au final, j’ai eu tort et voici pourquoi.

Nintendo a toujours exploité le lien entre les mouvements des joueurs et ses jeu. Après la Wiimote, qui a ouvert la porte à une nouvelle forme de jouabilité, puis la Wii Fit, un «jeu» pour faire de l'exercice devant son téléviseur qui s'est écoulé à des millions d'exemplaires.

Aujourd'hui, Nintendo revient à la charge avec un nouvel accessoire, très inspiré de la méthode Pilates et - surtout - très exigeant!

En quoi consiste le jeu?

Ring Fit Adventure est un jeu qui combine deux accessoires et de l’exercice:

un cuissard dans lequel on insère le Joy-con gauche et qui mesure le mouvement de vos jambes

et le Ring-con, un anneau robuste dans lequel on y place le Joy-con droit, qui est davantage lié à la musculation.

L’histoire un peu ridicule, mais sympathique, du jeu nous glisse dans la peau d’un héros silencieux qui se retrouve malgré lui plongé dans un monde fantastique.

À l’aide de nos cuisses de fer et nos abdominaux d’acier, on doit affronter ce dragon «douchebag» qui arbore un magnifique ensemble en spandex très décolleté...

Capture d'écran Nintendo

On se déplace sur une très grande aire de jeu où on affronte des monstres ici et là en plus de visiter des villes et magasins tout ça en suant dans notre salon pour gagner des points d'expérience.

Parce que, oui, le gros argument de vente du jeu est que c’est en fait... un RPG!

Et c’est grâce à nos exercices que le héros devient plus fort.

Facile, vous dites?

Détrompez-vous! Ce n’est pas parce que c’est signé Nintendo que c’est facile!

Si vous voulez toutefois jouer tranquille, sans tracas, pas de problème. Ajustez le niveau de difficulté à «Débutant».

Vous voulez un véritable défi? Élevez le niveau de difficulté et vous ne serez pas déçu.

Aussi à souligner: la pente d’apprentissage est parfaitement adaptée à tous les genres de joueurs.

Vous vivez au troisième étage et ne voulez pas déranger les voisins? Activez le mode silencieux et vous n’aurez qu’à faire des squats au lieu de jogger sur place.

Il y a aussi des combats, tour par tour, comme un RPG classique.

Vos attaques sont effectuées à l’aide d’une série d’exercices, des fois basés sur le tonus. D'autres efforts à founir sont toutefois plus explosifs.

Capture d'écran Nintendo Faire la pose de l'arbre pour infliger le plus de dégâts? Le yoga, c'est VIOLENT!

Il existe aussi des stratégies derrière tout ça.

Les attaques vertes sont inspirées du yoga et, donc, axées sur la flexibilité de nos membres.

Les jaunes travaillent plus les muscles du tronc et les abdominaux. Puis les bleus vont mettre au défi les jambes et les rouges les bras.

Chaque attaque est répétée en suivant un rythme pour infliger un maximum de points de dommages à l’ennemi.

Selon le type d’ennemi, une attaque sera plus efficace qu’une autre.

Vous bougez pour vrai!

Sans vraiment vous en rendre compte, tous vos muscles travaillent en jouant:

Je vous l'assure: vous brûlerez des calories et - surtout - vous suerez!

Capture d'écran Nintendo

Je vous recommande de bien suivre les instructions lors du réchauffement avant le début d'une séance ainsi que les étirements après.

Vos muscles vous remercieront le lendemain!

Comme tout entraînement physique, les premiers jours seront difficiles. Le secret est de ne pas abandonner. Insérez le jeu au sein de votre routine, le matin ou le soir, et jouez de 20 à 30 minutes pour commencer.

Vous allez remarquer au début que vos attaques sont très limitées, mais c’est grâce à vos points d'expérience et vos efforts physiques, vous débloquerez de meilleures attaques et pourrez avancer plus facilement sur la carte du jeu.

Il se peut que vous bloquiez sur quelques tableaux dus à vos attaques limitées. Travaillez fort et redoublez d'efforts, tout simplement. Vous en serez fiers!

Ce n’est pas tout!

Ring Fit Adventure est, avant tout, un jeu d'aventure mené par une grande quête, mais Nintendo a pensé aux joueurs occupés et y glisse une sélection de «mini-jeux» et exercices ciblés.

Capture d'écran Nintendo À l'aide du Ring-Con, détruisez le plus de boîtes possibles en 30 secondes! Un exercice explosif qui fait travailler les bras!

On n’a pas lésiné sur la fabrication

On a également testé la robustesse de l’anneau qui s'avère fort satisfaisante. Bonne chance pour le déformer!

Muni de deux poignées coussinées lavables (merci Nintendo!), l’anneau tient très bien en mains, ne blesse pas et est très confortable.

Le cuissard, lui, glisse un peu, mais se replace facilement, et n’affecte pas tant les résultats.

Portez-le directement sur la peau, ou par-dessus un legging en coton. Sur un tissu technique ou un peu soyeux, il risque de glisser.

N’hésitez pas à le serrer sans couper votre circulation sanguine, sa courroie élastique ne coupe pas la peau.

La reconnaissance du mouvement est aussi très fidèle.

En conclusion

Si vous cherchez un produit ou une excuse pour vous mettre en forme sans retourner au gym, ne cherchez plus!

Est-ce que ça remplace une séance au gym ou une course matinale? Non. Toutefois, ça incite à bouger et c'est tant mieux!

Ce produit plaira aux jeunes, mais aussi aux adultes!

Note : 9/10

Disponible dès le 18 octobre sur Nintendo Switch.