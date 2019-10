Sauve tes cennes, car il y a une vente folle de jeux vidéo sur Fanatical

Fanatical, un site un peu à la Humble Bundle, écoule actuellement des jeux vidéo pour ordinateurs à des prix dérisoires.

Faites vite, toutefois, car certains de ses rabais seront discontinués dans quelques heures à peine.

On s’est dit que cette vente folle (c’est littéralement le nom de l’événement) serait une bonne occasion pour Pèse sur start de lancer Sauve tes cennes, son volet « chasse aux aubaines ».

Voici donc les jeux et les rabais les plus excitants qu’on a retrouvés sur ce portail...

38% de rabais sur Bloodstained: Ritual Of The Night

Fans de « metroidvanias », ce jeu est pour vous.

Deus Ex: Game Of The Year Edition à moins de 8$!

Zut! Le rabais est déjà terminé et le jeu est de retour à sa valeur initiale sur Fanatical: 7,79$.

Ça demeure un bon prix pour (re)découvrir un jeu culte qui a lancé une véritable saga.

PS: Les fans de Blade Runner vont a-do-rer!

Project Hospital à 40% de rabais!

Vous aimez les jeux de gestion qui ne se prennent pas au sérieux? Vous allez adorer Project Hospital où vous devez gérer un établissement où les patients aux maladies loufoques sont légion.

Au programme: gestion des urgences, achats d’équipement à la fine pointe de la technologie et construction de nouveaux locaux, notamment.

Blasphemous à 35% de rabais!

Sûrement un des jeux les plus angoissants de l’année.

Blasphemous est un jeu d’action qui va nourrir vos cauchemars pour des mois à venir.

Pas pire consolation, par contre: on peut se le procurer pour moins de 20$ en ce moment! Yé!

Furi à 70% de rabais!

Vous avez manqué le mois où le jeu était offert gratuitement sur PlayStation? Pas de problème!

Vous pouvez vous reprendre sur ordinateur avec un prix frôlant la gratuité pour ce jeu combinant combat à l’épée et «bullet hell».

Monster Hunter: World à 56% de rabais!

Vous êtes un(e) fan de la série Monster Hunter?

Vous êtes patient(e)?

Et bien bravo, vos efforts sont aujourd’hui récompensés avec ce rabais majeur.

Si vous n’avez pas déjà World dans votre ludothèque, voici une occasion en or.

Iconoclasts pour 10$!

Si vous n’avez jamais joué à Iconoclasts, c’est une bonne occasion de vous initier à ce jeu qui gagne à être connu.

Combinant des éléments de jeu de plateformes, de puzzles, d’action, voire de RPG, Iconoclasts a charmé la rédaction de Pèse sur start.

Ne vous laissez pas berner par son look mignon, Iconoclasts est plus profond qu’on peut le croire!

Hitman 2: Gold Edition à 67% de rabais!

Vous l’aurez deviné, mais précisons-le: Fanatical n’est pas que pour les jeux indépendants, en effet.

Si vous n’avez toujours pas ce jeu d’assassinat et de déguisement (qui est, on va se l’avouer, l’aspect le plus fun du jeu), voici une bonne excuse pour vous le procurer à (plus) petit prix!

Middle-Earth: Shadow Of War Definitive Edition à 80% de rabais!

Fans de Lord Of The Rings, ce jeu est pour vous. Non seulement cette série remporte un succès aussi populaire que critique, mais cette édition complète est offerte au rabais pour quelques heures encore.

À propos de Sauve tes cennes

Soyons transparents: il peut arriver que Pèse sur start touche une ristourne sur vos achats liés aux articles suggérés dans la chronique Sauve tes cennes.

Ça ne change rien à votre expérience de consommateur, bien sûr.

On préférait toutefois vous prévenir.