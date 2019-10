The Batman: voici le prochain Riddler: l’acteur Paul Dano

Quelques jours à peine après l’annonce voulant que Zoe Kravitz se joigne au tournage du film The Batman sous la tenue de Catwoman, Variety révèle aujourd’hui que Paul Dano enfilera, pour sa part, le chapeau melon du Riddler (ou du Sphinx, si vous préférez).

Toujours selon Variety , Dano était le «plan b» si Jonah Hill refusait le rôle. Ce dernier a confirmé son désistement hier, justement.

Kravitz et Dano se joignent donc à Robert Pattinson — qui incarne le chevalier noir en remplacement de Ben Affleck — dans ce projet qui devrait se retrouver sur grands écrans le 25 juin 2021.

Acteur de talent, on a notamment vu Paul Dano dans Little Miss Sunshine (2006), There Will Be Blood (2007) et 12 Years a Slave (2013).