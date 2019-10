Matrix 4 : une actrice de Game Of Thrones se joindrait à la distribution

Jessica Henwick (Iron Fist, Game of Thrones, Marvel's The Defenders) serait en pourparlers pour décrocher l'un des rôles principaux du film Matrix 4 de Lana Wachowski.

Selon Deadline, la réalisatrice et coscénariste Lana Wachowski recherche «un personnage féminin à la Neo», pour son film dont la sortie est prévue en 2022.

Jessica Henwick, qui a incarné Colleen Wing dans les séries Marvel de Netflix Iron Fist, The Defenders et Luke Cage, compterait parmi les principales candidates au rôle après des essais réussis.

La jeune femme, que l'on a également vue dans la série Game of Thrones, a récemment participé au drame de Sofia Coppola On the Rocks et à la série Gods & Heroes.

Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendront leurs rôles de Neo et Trinity. Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) les rejoindra, tandis que Jada Pinkett Smith pourrait retrouver le rôle de Niobe.

Neil Patrick Harris pourrait également être à l'affiche.

La success story de Matrix a débuté en 1999 et, bien que les deux suites du film sorties en 2003 n'aient pas reçu un accueil aussi enthousiaste que le premier volet, la franchise a rapporté 1,6 milliard de dollars au cinéma et 3 milliards de dollars au total si l'on compte les jeux vidéo et les courts métrages commandés à des réalisateurs de renom.

Si Lana Wachowski reprend du service à la réalisation de Matrix 4, Lily Wachowski s'occupe de Work in Progress pour Showtime.