Pour le lancement de Disney+, une bande-annonce...de trois heures

Pour illustrer toute l'étendue de l'offre de streaming Disney+, qui sera lancée le 12 novembre, Disney a assemblé des extraits de 10 à 20 secondes de toutes ses oeuvres. De quoi montrer son intention d'en découdre avec Netflix ou Amazon Video.

Disney+ se dote d'un catalogue de 629 films et séries pour son lancement le 12 novembre aux États-Unis et au Canada (6,99$ par mois ou 69,99$ par an, jusqu'à 4 écrans simultanés par compte pour l'abonnement de base).

Le compte Twitter de Disney+ enfonce le clou avec une bande-annonce recouvrant toute l'histoire de Disney, de Blanche-Neige et les sept nains" (1937), Pinocchio, Robinsons des mers du Sud (1940) aux nouvelles séries, comme The Mandalorian (2019).

Cependant, certains projets cinématographiques des studios Marvel (rachetés par Disney) demeurent absents pour des questions de droits de distribution. Iron Man, Iron Man 3 y figurent déjà, tout comme Ant-Man, Thor: Le Monde des ténèbres, Les Gardiens de la galaxie et Avengers: l'ère d'Ultron.

Du côté d'Apple

Avant cela, Apple lancera Apple TV+ le 1er novembre, avec une offre de huit séries originales exclusives et un documentaire nature.

Plus de 40 émissions et films seront ajoutés ultérieurement au catalogue.

Apple TV+ est gratuit pendant un an sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV achetés après le 10 septembre.