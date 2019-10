Finalement, il n’y aura pas que les élections pour tenir en haleine les geeks locaux en ce lundi soir!

Oh que non.

L'ultime bande-annonce pour Star Wars: The Rise of Skywalker vient tout juste d'être partagée sur les réseaux sociaux... et c'est tout un spectacle!

Le neuvième volet de la populaire franchise sortira en salles le 19 décembre prochain.