Alexis Bledel est la célébrité la plus... dangereuse sur le Web?

Le nom de l’actrice américaine Alexis Bledel est associé à beaucoup de choses, de Gilmore Girls à The Handmaid’s Tale, en passant par Quatre filles et un jeans, mais le titre de «célébrité la plus dangereuse sur le Web» lui revient-il vraiment en 2019?

Il paraîtrait que oui, si on en croit le drôle de classement annuel compilé par la firme de cybersécurité McAfee.

L’entreprise spécialisée affirme ainsi dans un communiqué que c’est en recherchant le nom d’Alexis Bledel sur Internet que l’on court le plus grand risque de tomber sur un site Web malicieux, un programme dangereux ou un virus informatique.

L’interprète de Rory Gilmore devance, à notre étonnement collectif, des célébrités telles que Nicki Minaj, Jackie Chan (?!) ou encore Lil Wayne.

Tout ça pour dire: soyez prudent la prochaine fois que vous partez à la recherche de croustillantes anecdotes à propos du tournage de Quatre filles et un jeans.

Les 10 célébrités les plus dangereuses sur le Web en 2019 selon McAfee

1. Alexis Bledel

2. James Corden

3. Sophie Turner

4. Anna Kendrick

5. Lupita Nyong’o

6. Jimmy Fallon

7. Jackie Chan

8. Lil Wayne

9. Nicki Minaj

10. Tessa Thompson